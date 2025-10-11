155 vittime palestinesi a Gaza in 24 ore nonostante l’annuncio del cessate il fuoco

I corpi di 155 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani sono stati trasportati negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, compresi 135 corpi recuperati da sotto le macerie, hanno riferito fonti mediche dopo mezzanotte. Lo riferisce l’agenzia di stampa Wafa.

Le fonti hanno affermato che 19 palestinesi sono stati uccisi nei continui attacchi aerei israeliani nella Striscia, nonostante l’annunciato accordo di cessate il fuoco, mentre una persona è morta per le ferite riportate in un precedente attacco.

Secondo le stesse fonti, 16 persone sono state uccise quando gli aerei da guerra israeliani hanno bombardato una casa di proprietà della famiglia Ghabboun nel sud di Gaza City. Due palestinesi sono stati uccisi anche in un attacco aereo a sud di Khan Younis, sempre nel sud di Gaza.

Gli ospedali della Striscia hanno ricevuto un gran numero di vittime: 43 corpi sono stati trasportati all’ospedale Al-Shifa, 60 all’ospedale battista Al-Ahli di Gaza City, quattro all’ospedale Al-Awda di Nuseirat, 16 all’ospedale dei martiri di Al-Aqsa di Deir al-Balah e 32 all’ospedale Nasser di Khan Younis.

Giovedì sera tardi, il governo israeliano ha ufficialmente approvato un accordo di cessate il fuoco proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, segnando l’inizio della prima fase di un piano di pace più ampio. L’accordo include la fine di tutte le ostilità, il ritiro delle forze israeliane da Gaza, la facilitazione degli aiuti umanitari e il raggiungimento di uno scambio di prigionieri. Tuttavia, i continui attacchi sollevano dubbi sull’impegno di Israele a rispettare il cessate il fuoco.

Dall’ottobre 2023, oltre 67.000 palestinesi sono stati uccisi a Gaza e circa 170.000 sono rimasti feriti, per lo più bambini e donne, a seguito della guerra israeliana durata due anni nella Striscia. Le massicce distruzioni, tra cui l’attacco a case e infrastrutture, hanno inoltre portato allo sfollamento di centinaia di migliaia di persone.