A Gaza oltre cento raid israeliani in poche ore: 88 vittime, tra cui molti bambini

Le forze israeliane hanno ucciso almeno 88 palestinesi in un giorno in tutta Gaza. L’Idf ha bombardato l’enclave più di 100 volte in soli tre giorni, uccidendo più di 200 palestinesi, con donne e bambini che costituiscono la maggioranza delle vittime. Lo riporta l’emittente araba Al Jazeera.

Il genocidio israeliano nella Striscia di Gaza ha causato finora la morte di almeno 45.805 palestinesi e il ferimento di 109.064 persone dal 7 ottobre 2023, ha affermato il Ministero della Salute dell’enclave palestinese. A migliaia sono le vittime non recuperate sotto le macerie.

La versione dell’Idf: “Colpiti obiettivi militari con decine di terroristi”

L’aeronautica militare israeliana (IAF) ha attaccato più di 100 obiettivi militari ed eliminato decine di radicali armati in tutta la Striscia di Gaza negli ultimi giorni in risposta ai continui attacchi con proiettili dall’enclave palestinese, ha affermato il servizio stampa delle Forze di difesa israeliane (IDF), citata dalla Tass.

“Nel weekend, l’organizzazione terroristica Hamas ha sparato una serie di proiettili dalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano. In un’attività basata sull’intelligence dell’IDF, l’IAF ha colpito oltre 100 obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza ed eliminato decine di terroristi di Hamas nel corso del weekend”, ha affermato il servizio stampa dell’esercito in una dichiarazione.

Ha aggiunto che “l’IDF ha colpito una serie di siti di lancio, dai quali sono stati identificati alcuni dei proiettili sparati verso il territorio israeliano nel fine settimana”. Il servizio stampa ha osservato che “prima degli attacchi, sono state prese numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e intelligence aggiuntiva”.

Il 1° gennaio, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che se i militanti del gruppo radicale palestinese con sede a Gaza continueranno a colpire Israele, “subiranno attacchi violenti quali Gaza non vedeva da molto tempo”.