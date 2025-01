WSJ: Il nuovo leader di Hamas è Mohammed Sinwar, fratello minore di Yahya

Il capo delle Brigate Al-Qassam, l’ala militare di Hamas, Mohammed Sinwar, è diventato il nuovo leader di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti.

Secondo il giornale, Sinwar è il fratello minore del leader di Hamas Yahya Sinwar ucciso nell’ottobre 2024. Quest’ultimo aveva preso il posto di Ismail Haniyed, ucciso a Teheran qualche mese prima.

Mohammed Sinwar “sta lavorando per ricostruire il gruppo militante”, perché la sua capacità di combattimento è stata gravemente compromessa dall’inizio dell’operazione militare di Israele nell’enclave palestinese nell’ottobre 2023, hanno affermato le fonti.

Le fonti hanno riferito che dopo la morte di Yahya Sinwar, l’ufficio di Hamas con sede in Qatar ha optato per non eleggere un nuovo leader e ha deciso di passare a una leadership collettiva. I gruppi militanti nella Striscia di Gaza hanno rifiutato di essere amministrati da essa e attualmente agiscono in modo indipendente, guidati da Mohammed Sinwar. Si sostiene che fosse vicino al capo dell’ala militare del movimento, Mohammed Deif, ucciso nell’attacco israeliano del luglio 2024.

Secondo il WSJ, Mohammed Sinwar è un membro di Hamas da molto tempo; attualmente ha circa 50 anni. È stato fortemente influenzato dal fratello maggiore. Le fonti hanno riferito al giornale che Mohammed Sinwar è riuscito a eludere i servizi segreti israeliani per molto tempo, guadagnandosi così il soprannome di “Shadow” (Ombra).

Le autorità israeliane ritengono che Mohammed Sinwar sia stato coinvolto nell’organizzazione dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 allo Stato ebraico e nel rapimento del militare israeliano Gilad Shalit nel 2006. Nel 2011, in uno scambio con Shalit, 1.027 sostenitori di Hamas sono tornati nella Striscia di Gaza dalle prigioni israeliane, tra cui il fratello maggiore di Mohammed, Yahya Sinwar.