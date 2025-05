È in corso il primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia. 13 i candidati in lizza. Se nessuno di loro riceve più del 50 percento dei voti, il secondo turno si svolgerà tra due settimane.

Alle 7 del mattino sono stati aperti i seggi elettorali in tutta la Polonia. Le votazioni dureranno fino alle ore 21:00.

Dopo la chiusura dei seggi elettorali, ci saranno i primi exitpoll e poi le prime proiezioni. Per i risultati definitivi bisognerà aspettare almeno lunedì sera.