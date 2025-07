Attacchi ucraini in Russia, drone uccide due donne, 11 feriti

Due donne sono state uccise dai detriti di un drone caduto nel quartiere Adler di Sochi (Russia) e altre 11 persone sono rimaste ferite, ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev. Lo riferisce Interfax. Nell’area e in Crimea sono stati massicci gli attacchi ucraini nelle ultime 24 ore.

“Stasera, la regione di Krasnodar è stata oggetto di un massiccio attacco. Nel distretto di Adler a Sochi, due donne sono state uccise (che si trovavano in strada quando il drone è caduto). I detriti del mezzo senza pilota sono caduti anche sul territorio di un deposito di petrolio. A seguito dell’attacco, 11 persone sono rimaste ferite, quattro sono state ricoverate in ospedale, tra cui un agente della polizia stradale che sarà trasportato in elisoccorso all’ospedale regionale”, ha scritto Kondratyev sulla sua pagina Telegram. Le restanti vittime hanno ricevuto cure ambulatoriali.

“Ho incaricato il sindaco di Sochi, Andrei Proshunin, di fornire supporto alle famiglie delle vittime e dei feriti”, ha aggiunto Kondratyev. In precedenza era stato riferito che, a causa della caduta di detriti di un drone nel quartiere Adler di Sochi, era scoppiato un incendio sul territorio di una cooperativa di officine. L’incendio ha interessato quattro officine ed è stato spento alle 2:51 ora di Mosca. A causa delle restrizioni introdotte, più di 50 voli sono stati ritardati all’aeroporto di Sochi.

Intanto, ieri, le difese aeree russe hanno distrutto sei droni sopra la città di Sebastopoli, in Crimea, e il Mar Nero. Lo ha dichiarato il governatore Mikhail Razvozhayev citato dalla Tass.

“I forti rumori uditi in città provenivano dalle operazioni dei nostri militari. Secondo le prime informazioni, tre droni sono stati abbattuti sopra un campo nella zona di Kacha e altri tre sono precipitati in mare, a breve distanza dalla costa”, ha scritto su Telegram. Il governatore ha esortato i residenti locali a mantenere la calma e a rimanere in luoghi sicuri. Secondo l’autorità dei trasporti di Sebastopoli, i servizi di trasporto pubblico marittimi e terrestri sono stati sospesi.