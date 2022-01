Morte Biscardi, senatrice presenta denuncia: “Trovare e punire i colpevoli”

La senatrice Bianca Laura Granato ha depositato oggi presso una stazione dei Carabinieri di Roma una denuncia querela contro ignoti per fare luce sull’improvvisa scomparsa del ricercatore campano Domenico Biscardi.

“D’ora innanzi, non si scherza più!”, avverte la senatrice del gruppo misto – l’Alternativa c’è. “Fare chiarezza sul decesso anomalo di Biscardi innanzitutto. Ho presentato stamattina una denuncia ai Carabinieri che verrà inoltrata alla competente Procura di Napoli Nord. Sarà solo l’inizio di una lunga serie!”.

Dalle prime ricostruzioni Domenico Biscardi pare sia deceduto in circostanze poco chiare nella sua abitazione a San Nicola La Strada (Caserta). Il ricercatore qualche giorno prima di morire aveva ricevuto dal dottore spagnolo Ricardo Delgado i dati di una ricerca sui vaccini Pfizer da cui sarebbero emersi, delle presunte sostanze nocive come il grafene nonché componenti elettroniche come nanoparticelle quantum dots, elementi che interagiscono con il Blutooth e le antenne 5G.

Le ricerche sarebbero state effettuate con un siero di una fiala essiccata per tre giorni il cui contenuto è stato ingrandito e visto con un microscopio elettronico.

Biscardi aveva registrato un audio annunciando la scoperta a tale Giulia, probabilmente una sua amica, in cui parla di quanto aveva scoperto Delgado. “Una cosa gravissima, ci siamo, è finita, andremo alla Corte suprema europea per la nuova Norimberga, e le case farmaceutiche saranno costrette a risarcimenti per miliardi di euro”, ha detto fra l’altro con voce concitata (in basso l’audio).

Nella denuncia la senatrice calabrese chiede “la punizione dei colpevoli”, ipotizzando dunque che Domenico Biscardi sarebbe stato ucciso, e non morto per cause naturali o stroncato da un infarto, come si era detto in un primo momento. I funerali di Biscardi sono stati già celebrati ma da quanto risulta nessuna autopsia è stata effettuata.

Per ascoltare l'audio di Biscardi cliccare in basso

Ascolta anche cosa afferma il Dottore spagnolo Delgado, che avrebbe collaborato con Biscardi.