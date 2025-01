Gli Stati Uniti hanno iniziato a fornire armi all’Ucraina ben prima che la Russia iniziasse la sua operazione militare speciale nel febbraio 2022, ha detto al New York Times il Segretario di Stato americano Antony Blinken, citato dalla Tass.

“Ci siamo assicurati che ben prima che l’operazione militare speciale si verificasse, a partire da settembre e poi di nuovo a dicembre (2021), avremmo silenziosamente portato un sacco di armi all’Ucraina”, ha detto Blinken in un’intervista pubblicata sabato dal Nyt. “Cose come Stingers, Javelins (sistemi missilistici e armamenti portatili anticarro, ndr)”.

La Russia ha ripetutamente affermato che l’invio di armi in Ucraina non ridurrà la determinazione di Mosca né cambierà il corso dell’operazione militare speciale. Si prevede che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump manterrà le sue promesse di ridurre significativamente il sostegno a Kiev dopo il suo giuramento del 20 gennaio 2025.

Blinken non crede che gli Stati Uniti e la Russia siano prossimi a un conflitto diretto tra loro

Gli Stati Uniti non sono vicini a un conflitto diretto con la Russia, ha detto ancora Blinken nell’intervista al New York Times. “Siamo stati in grado di gestire questa situazione in un modo che ci ha tenuti lontani dal conflitto diretto con la Russia”, riferendosi alle relazioni bilaterali. “In termini di conflitto diretto, non credo che siamo stati vicini, ma è qualcosa di cui abbiamo dovuto essere molto, molto consapevoli”. Secondo Blinken, gli americani non vogliono che gli USA siano coinvolti in guerre. “Vogliono assicurarsi che restiamo fuori dalle guerre, che evitiamo i conflitti”, ha affermato.

Nel dicembre 2024, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dalla Tass, ha affermato che “Russia e Stati Uniti non diventeranno sicuramente amici nei prossimi 100 anni. “Andare in guerra l’uno contro l’altro sarebbe costoso sotto tutti gli aspetti” poiché un conflitto diretto tra i paesi “ovviamente si trasformerebbe in una guerra nucleare globale”.

Il Ministero degli Esteri russo commenta le osservazioni di Blinken sull’Ucraina

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato l’intervista del Segretario di Stato americano Antony Blinken al New York Times.

Secondo Blinked, gli Stati Uniti avevano iniziato a fornire armi all’Ucraina, come i sistemi Stinger e Javelin, ben prima che la Russia avviasse la sua operazione militare speciale.

“La Russia parla di queste cose da molti anni. Cose che includono le forniture di armi statunitensi e britanniche all’Ucraina, le infinite esercitazioni NATO nel Mar Nero che hanno violato i confini russi e gli aerei militari dei paesi occidentali che si avvicinano pericolosamente agli aerei civili nello spazio aereo del nostro paese”, ha detto Zakharova. “Ecco perché uno degli obiettivi dell’operazione militare speciale è smilitarizzare l’Ucraina e garantire la sicurezza del nostro paese”.