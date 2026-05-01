Caso Minetti, in Uruguay si indaga sugli omicidi dei legali della madre del bimbo, sparita

La Procura per gli omicidi di Maldonado, guidata da Sebastián Robles, non ha ancora chiuso le indagini sulla morte di Mercedes Nieto e Mario Cabrera, i due avvocati bruciati vivi a Garzón il 15 giugno 2024. La coppia difendeva María de los Ángeles González Colinet, la madre del bimbo dato in adozione a Nicole Minetti e al suo compagno Giuseppe Cipriani.

Sebbene la Procura abbia ricevuto informazioni da diverse fonti, sia dalla polizia che dai vigili del fuoco, che indicano che si è trattato di un incidente domestico, non dispone ancora di prove sufficienti per chiudere le indagini.

Nelle ultime settimane è emerso un nuovo indizio che potrebbe contribuire a svelare il mistero: Nieto era un difensore di María de los Ángeles González Colinet, la madre biologica della minore adottata da Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti.

Fonti vicine al caso hanno spiegato a Montevideo Portal che, nel corso del tempo, sono stati indagati diversi aspetti, sebbene finora nessuno abbia prodotto risultati conclusivi che consentano di prendere una decisione sul caso.

Colinet è stata difesa da Nieto nel suo tentativo di riottenere la custodia del figlio. Tale richiesta è stata respinta dal tribunale , che ha deciso di non restituire alla donna la potestà genitoriale. In merito a questa azione, Robles ha richiesto al tribunale l’intero fascicolo processuale al fine di disporre di tutte le informazioni necessarie e valutare fino a che punto tale possibilità possa essere perseguita.

Le fonti hanno indicato che non si tratta di una riapertura dell’inchiesta, poiché non è mai stata chiusa e le indagini sono proseguite su altre piste. Hanno tuttavia confermato che finora non ci sono prove che colleghino Minetti alla morte dei due avvocati.

Minetti e Cipriani hanno adottato il bambino dopo che, in diverse occasioni, si era instaurato un legame affettuoso con la compagna dell’imprenditore. Per questo motivo, l’ Istituto uruguaiano per l’infanzia e l’adolescenza (INAU) ha deciso di derogare al protocollo stabilito e di affidare la custodia del minore alla coppia.

Colinet ha dato alla luce il bambino in condizioni di povertà, mentre il padre era in prigione e lei lottava contro la tossicodipendenza. Ha una precedente condanna per omicidio e diverse indagini in corso per traffico di droga.

La polizia di Maldonado è alla ricerca di Colinet, scomparsa da diverse settimane.

Minetti ha ricevuto la grazia dall’Italia dopo essere stata accusata di aver organizzato feste e eventi a sfondo sessuale con personaggi di spicco, tra cui Silvio Berlusconi. Tra le argomentazioni presentate dal governo italiano, figurava il fatto che avesse in custodia la minore che aveva adottato.

La compagna dell’imprenditore ha rilasciato questa settimana una dichiarazione in cui afferma: “Ritengo necessario intervenire per proteggere me stessa, la mia famiglia e, soprattutto, mio ​​figlio, che sono seriamente esposti a un’indebita e ingiustificata esposizione mediatica”.