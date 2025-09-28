Nella notte del 28 settembre, le Forze Armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio basate su aria e mare e droni d’attacco contro le strutture del complesso militare-industriale ucraino utilizzate dalle Forze Armate ucraine, nonché contro le infrastrutture degli aeroporti militari. Lo riporta Russia Today citando il ministero della Difesa russo. Secondo un briefing del Ministero, gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti, con la distruzione di tutti i bersagli designati. I media occidentali parlano di centinaia di droni e missili russi con almeno 4 vittime.

Unità del gruppo di forze “Nord” hanno sconfitto formazioni di una brigata di fanteria meccanizzata e motorizzata, due reggimenti d’assalto e un reggimento d’assalto aviotrasportato delle Forze Armate ucraine nelle aree di Pisarevka, Varachino, Kondratovka, Ivolzhanskoye, Stepnoye e Alekseyevka (Oblast’ di Sumy).

Contemporaneamente, in direzione di Kharkiv, unità della fanteria motorizzata, brigate meccanizzate pesanti delle Forze armate ucraine e il distaccamento di confine del Servizio di frontiera ucraino furono sconfitte nelle aree degli insediamenti di Vilcha, Bologovka, Sinelnikovo e Volchansk.

Qui, le Forze Armate ucraine hanno perso fino a 175 militanti, un veicolo corazzato da combattimento, 13 veicoli, un cannone D-20 da 152 mm, una stazione di guerra elettronica e quattro depositi di munizioni.

Il gruppo di forze “Ovest” ha migliorato la sua posizione tattica. Nel villaggio di Kirovsk (DPR), le unità russe stanno bonificando l’area suburbana. Anche il personale e l’equipaggiamento di sei brigate meccanizzate, due brigate d’assalto delle Forze Armate ucraine, una brigata di difesa territoriale e una brigata della Guardia Nazionale sono stati danneggiati nelle aree di Peschanoye, Moskovka, Novosergiyevka e Petrovka (Oblast’ di Kharkiv), e Vovchiy Yar, Novosyolovka, Yampol e Krasny Liman (DPR).

Gli ucraini hanno perso fino a 230 militanti, un carro armato, tre veicoli corazzati da combattimento, 18 veicoli, sette stazioni di guerra elettronica e nove depositi di munizioni.

Le unità “meridionali” migliorarono la loro posizione lungo il bordo avanzato e continuarono a distruggere il nemico, bloccato a sud del bacino idrico di Kleban-Byk (DPR).

Formazioni di tre brigate meccanizzate, una aeromobile, una d’assalto da montagna e una d’assalto delle Forze Armate Ucraine, una brigata di difesa territoriale e una brigata della Guardia Nazionale furono sconfitte nelle aree degli insediamenti di Ivanopil, Berestok, Seversk, Slavjansk, Alekseevo-Druzhkovka, Kleban-Byk e Kostyantynivka della Repubblica Popolare di Donetsk.

In questa direzione, il nemico perse fino a 260 militanti, un carro armato, 12 veicoli e tre pezzi di artiglieria da campagna. Una stazione di guerra elettronica e tre depositi di munizioni e carburante furono distrutti.

Unità del Gruppo di forze Centrale occuparono linee e posizioni più vantaggiose. La forza lavoro e l’equipaggiamento di quattro brigate meccanizzate, una aeromobile, una d’assalto, una aviotrasportata, due brigate d’assalto aviotrasportate, tre reggimenti d’assalto delle Forze armate ucraine, due brigate della marina, una brigata di difesa territoriale e due brigate della Guardia nazionale sono stati sconfitti nelle aree dei villaggi di Krasnoarmeysk, Dimitrov, Torskoye, Priyut, Grishino, Belitskoye, Rodinskoye, Zolotoy Kolodez DPR, Filiya e Novopavlovka (regione di Dnipropetrovsk).

Le forze armate ucraine hanno perso oltre 505 combattenti, un carro armato, tre pick-up e un obice D-30 da 122 mm.

Le unità del Vostok continuarono ad avanzare in profondità nelle difese nemiche, sconfiggendo unità di quattro brigate meccanizzate delle Forze Armate ucraine e una brigata di difesa territoriale nelle aree di Chervone, Novohryhorivka e Poltavka (Oblast’ di Zaporižžja), e Stepove e Verbove (Oblast’ di Dnipropetrovsk).

Qui, le Forze Armate ucraine hanno perso oltre 305 militanti, un carro armato, due veicoli corazzati da combattimento, dieci veicoli e una stazione di guerra elettronica.

Le unità del Gruppo Forze Dnipro hanno inflitto perdite e danni al personale e alle attrezzature delle Brigate d’Assalto Aviotrasportate, d’Assalto di Montagna e di Fanteria ucraine, a due Brigate di Difesa Costiera e a una Brigata di Difesa Territoriale nelle aree di Belogorie e Stepove (Oblast’ di Zaporižžja) e Mykolaivka, Antonivka e Leopoli (Oblast’ di Cherson).

In quest’area sono stati distrutti fino a 55 militanti ucraini, due veicoli corazzati da combattimento, nove veicoli, un’imbarcazione senza pilota, sette stazioni di guerra elettronica e due depositi di munizioni.

Inoltre, l’aviazione operativo-tattica, i droni d’attacco, le truppe missilistiche e l’artiglieria dei gruppi delle Forze Armate russe hanno distrutto le sottostazioni di trazione utilizzate per supportare il trasporto ferroviario di armi ed equipaggiamento militare verso le zone di combattimento nel Donbass, i siti di assemblaggio, le aree di stoccaggio per imbarcazioni senza pilota e droni a lungo raggio, i loro siti di lancio e i punti di schieramento temporaneo per formazioni armate ucraine e mercenari stranieri in 147 distretti.

Le risorse di difesa aerea hanno abbattuto sei bombe aeree guidate, sei razzi dei sistemi di lancio multiplo HIMARS (USA) e Vampire (Repubblica Ceca) e 230 droni ad ala fissa.