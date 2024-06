Da Israele nuovo raid contro una scuola di sfollati a Gaza, decine di morti e feriti

1 di 5

Almeno 40 persone sono state uccise – bambini e donne compresi – e decine sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro una scuola gestita dalle Nazioni Unite che ospitava migliaia di sfollati palestinesi nel centro di Gaza. Lo riferiscono i media arabi.

L’esercito israeliano conferma che i suoi aerei da combattimento hanno colpito la scuola dell’Unrwa nel campo di Nuseirat affermando di aver preso di mira e ucciso combattenti di Hamas.

Le vittime accertate sarebbero 40 palestinesi sfollati, tra cui 14 bambini e 9 donne. Erano civili scappati dalla furia di fuoco israeliana e hanno comunque trovato la morte in una scuola delle Nazioni Unite, così come in tanti eccidi avvenuti per mano politica di Netanyahu.

Nell’attacco – avvenuto la notte scorsa nel centro della Striscia – i feriti sarebbero 74, tra cui 23 bambini e 18 donne.

Ismail Al-Thawabta, direttore dell’ufficio stampa di Hamas, secondo la Bbc, ha accusato di aver compiuto “un massacro orribile”.

L’esercito israeliano (Idf) ha diramato una nota in cui si afferma che all’interno della scuola colpita si nascondevano miliziani di Hamas.