Drone su centrale nucleare di Chernobyl. Zelensky incolpa Mosca che nega: “Provocazione di Kiev”

Nella conferenza in Germania il vice di Trump non risparmia strali ai vertici di Bruxelles, criticando in modo specifico il recente annullamento del risultato delle elezioni presidenziali in Romania, sostenendo che ciò ha minato le fondamenta della democrazia. "E' sprezzante per noi americani e per i popoli. Servono mandati democratici non atti autoritari". Poi l'affondo "La minaccia più grande per l'Europa viene dall'interno, non dalla Russia e dalla Cina"