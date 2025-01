Forte terremoto nel Tibet, in Cina: Magnitudo 7. Crolli e decine di vittime

Foto Ansa, Epa, Afp, agenzie 1 di 8

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7 della scala Richter, si è verificata nel sud-ovest della Cina, nel territorio del Tibet, a pochi km al confine con il Nepal. Sono crollati degli edifici e – secondo un primo bilancio provvisorio – ci sarebbero circa un centinaio di vittime, con decine di feriti e dispersi. Si scava tra le macerie per rintracciare possibili superstiti.

Il sisma, avvenuto alle ore 6:50 ora locale (le 2:05 italiane) – è stato rilevato ad una profondità di 6 km, secondo l’Ingv italiano. Secondo l’Usgs statunitense l’intensità della scossa è stata di 7.1, mentre le agenzie cinesi riportano intensità 6.8.

1 di 2

L’epicentro del terremoto è stato situato vicino a Louche, nella Contea di Tingri, Regione Autonoma del Tibet. Ad essere colpite, in particolare, le municipalità di Changsuo, di Quluo e di Cuoguo. Il terremoto è stato avvertito anche a Kathmandu, in Nepal. Da quanto si vede in filmati interni ai supermercati o in stabilimenti, il movimento tellurico è durato diversi secondi, forse un minuto o più. Danni alle strade, ferrovie e altre strutture. La protezione civile locale sta monitorando gli edifici, mentre si è messa in moto una imponente macchina dei soccorsi.

Il presidente cinese Xi Jinping: “Salvare quante più vite possibili”

Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato l’impiego di tutte le risorse per salvare vite umane e ridurre al minimo le vittime in seguito al terremoto di magnitudo 6,8 che ha causato ingenti danni dopo aver scosso una contea nella regione autonoma di Xizang, nella Cina sud-occidentale, martedì mattina. Lo riporta l’agenzia cinese Xinhua.

Xi, ha impartito un’importante istruzione, chiedendo il massimo impegno per effettuare operazioni di ricerca e soccorso e fornire cure mediche ai feriti. Ha inoltre sollecitato sforzi per prevenire disastri secondari, reinsediare adeguatamente i residenti colpiti e gestire efficacemente le conseguenze.

Secondo quanto riporta l’agenzia citando il presidente, è essenziale rafforzare il monitoraggio dei terremoti e l’allerta precoce, distribuire tempestivamente i rifornimenti per gli aiuti in caso di calamità, accelerare la riparazione delle infrastrutture danneggiate, garantire che siano soddisfatte le esigenze di base dei residenti e garantire a tutti un inverno sicuro e caldo, ha affermato Xi.

In un’istruzione di martedì, il premier Li Qiang, membro anche del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC, ha sollecitato sforzi per verificare rapidamente la situazione del disastro e l’entità delle vittime, organizzare operazioni di ricerca e soccorso su vasta scala e ridurre al minimo le vittime.

Ha affermato che, poiché la zona colpita dal terremoto si trova in un freddo altopiano, è necessario impiegare tutti i mezzi possibili per garantire i mezzi di sostentamento di base delle persone colpite e aiutarle a stare al caldo durante l’inverno.

Il vice premier Zhang Guoqing, membro dell’ufficio politico del comitato centrale del PCC, ha guidato una squadra sul luogo del terremoto per guidare gli sforzi di soccorso e di soccorso.

È stato anche riferito che dopo il terremoto in Cina, l’accesso al monte Everest per i turisti è stato sospeso. Il Parco Paesaggistico del Monte Everest (Qomolangma), la vetta più alta della Terra, è stato temporaneamente chiuso ai turisti dal 7 gennaio a seguito del terremoto.