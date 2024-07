FSB scopre canale di esplosivo da Italia e Germania per compiere attentati in Russia

Il Servizio di sicurezza russo (FSB) ha annunciato lunedì di aver smantellato un canale per il contrabbando di esplosivi e detonatori dall’Europa a San Pietroburgo, presumibilmente destinati a compiere attacchi terroristici in Russia.

“Le armi dei terroristi sono state trasportate in diversi pacchi in più tappe dall’Italia e dalla Germania ed erano nascoste in pezzi di ricambio per auto”, ha affermato la polizia in una nota.

L’FSB ha aggiunto di aver richiesto aiuto ai servizi di sicurezza in Europa “come parte della cooperazione internazionale antiterrorismo”, ma ha affermato che “finora, queste richieste sono rimaste senza risposta”.

Le forze dell’ordine hanno dichiarato che i responsabili dell’organizzazione delle consegne sono stati arrestati e che è stato aperto un procedimento penale.

Secondo l’FSB, citato dal Moscow Times, l’operazione di contrabbando era supervisionata da Roman Mashovets, vice capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, ricercato dalle forze dell’ordine russe.

La Russia è in stato di massima allerta per attività terroristiche da quando una sparatoria di massa al Crocus City Hall di Mosca nel marzo 2024 ha ucciso 145 persone. Il Cremlino ha accusato l’Ucraina di essere coinvolta in quell’attacco nonostante i militanti islamici ne abbiano rivendicato la responsabilità.