L’ayatollah Khamenei: “L’Iran non si arrenderà mai. Per gli Usa ci saranno danni irreparabili”

L’ultimatum lanciato dal presidente Usa, Donald Trump, per una resa incondizionata dell’Iran è “inaccettabile”. Lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei durante un discorso trasmesso dalla tv di Stato, come riportano i media iraniani e ripreso da quelli occidentali.

“Gli americani – ha spiegato l’ayatollah – dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili”.

Nel messaggio televisivo – citato dall’agenzia Tasnim -, Khamenei ha elogiato “il comportamento fermo, coraggioso e puntuale della nazione iraniana nel recente caso della stupida e maligna aggressione del nemico sionista, considerandolo un segno della crescita della nazione e della forza della razionalità e della spiritualità, e ha sottolineato: “La nazione iraniana resiste fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta, e questa nazione non si arrenderà a nessuno di fronte all’imposizione”.

Il leader iraniano ha fatto riferimento alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, affermando: “Le persone intelligenti che conoscono l’Iran, la nazione iraniana e la sua storia non parleranno mai a questa nazione con un linguaggio minaccioso, perché la nazione iraniana non si arrenderà e gli americani devono sapere che qualsiasi intervento militare statunitense causerà loro senza dubbio un danno irreparabile”.

Il discorso alla nazione iraniana della Guida suprema Khamenei

All’inizio del suo discorso, il leader della Rivoluzione ha elogiato il grande movimento della nazione iraniana nella marcia del giorno di Ghadir, così come i raduni e le marce dei giorni scorsi, soprattutto dopo la preghiera del venerdì, e ha sottolineato il movimento bello e significativo della presentatrice televisiva di fronte all’attacco del nemico, dicendo: Dire il Takbir e presentare il segno della potenza della nazione al mondo intero è stato un evento storico e di grande valore.

Riferendosi alle circostanze in cui ebbe luogo l’invasione folle e malvagia del regime sionista, l’ayatollah Khamenei ricorda: “Questo incidente si verificò in un momento in cui i nostri funzionari erano impegnati in negoziati indiretti con l’America e non vi era alcun segno di alcuna mossa improvvisa, militare o dura da parte dell’Iran”.

Ha sottolineato: Naturalmente, fin dall’inizio si sospettava che l’America fosse coinvolta in questa mossa malevola del regime sionista, e questo sospetto si rafforza di giorno in giorno con le recenti dichiarazioni di funzionari americani.

Sottolineando che la nazione iraniana si oppone fermamente alla guerra imposta, alla pace imposta e a qualsiasi imposizione, il Leader della Rivoluzione ha aggiunto: “Mi aspetto che coloro che hanno idee, espressioni e penne, in particolare coloro che sono collegati all’opinione pubblica mondiale (i media), spieghino questi significati e concetti e non permettano al nemico di distorcere la verità con la sua propaganda ingannevole”.

Sottolineando che il governo di Tel Aviv ha commesso un grande errore e un crimine, l’ayatollah Khamenei ha osservato: “Il nemico sionista deve essere punito e lo è, e la punizione che la nazione iraniana e le forze armate hanno inflitto a questo nemico malvagio, e la stanno attualmente infliggendo, e hanno in programma per il futuro, è una punizione severa e lo ha indebolito.

“Il fatto stesso che i loro amici americani stiano entrando in scena è un segno della debolezza e dell’impotenza del regime sionista”, ha proseguito l’ayatollah.

Il Leader della Rivoluzione ha anche fatto riferimento alle dichiarazioni minacciose e ridicole del Presidente degli Stati Uniti e ha aggiunto: In dichiarazioni inaccettabili, il Presidente degli Stati Uniti invita esplicitamente la nazione iraniana ad arrendersi, ma noi diciamo loro: Innanzitutto, minacciate coloro che temono le minacce, mentre la nazione iraniana crede in questo nobile versetto: “E non siate scoraggiati, né addolorati, e sarete i più alti, se siete credenti”. E le minacce non influenzano mai il comportamento e il pensiero della nazione iraniana.

L’Ayatollah Khamenei ha sottolineato: “Forza, arrenditi” non è una cosa saggia da dire, e le persone intelligenti che conoscono la nazione iraniana e la sua storia non pronuncerebbero mai una cosa del genere perché la nazione iraniana non è fatta per arrendersi e non si arrenderà all’aggressione di nessuno”.

“Gli americani e coloro che hanno familiarità con la politica di questa regione sanno che il coinvolgimento dell’America in questa questione andrà al 100% a suo discapito e subirà un duro colpo, un colpo che sarà molto più dannoso di quello che subirà l’Iran”.

Khamenei ha ribadito che “l’intervento militare degli Stati Uniti in questo campo causerà loro senza dubbio danni irreparabili”.