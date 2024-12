L’Egitto condanna “l’ulteriore occupazione” da parte di Israele del territorio siriano

L’Egitto ha condannato “l’ulteriore occupazione dei territori siriani” da parte di Israele e considera lo spostamento dell’esercito israeliano in una zona cuscinetto come un tentativo di imporre una nuova realtà sul terreno. Lo ha affermato in una dichiarazione del ministero degli Esteri egiziano citato da Al Jazeera.

Israele ha spostato i carri armati oltre il confine nella zona cuscinetto con la Siria, definendo l’azione temporanea e limitata e mirata a garantire la sicurezza di Israele.

Domenica truppe israeliane hanno iniziato a occupare zone siriane sulle alture del Golan. Sono state anche registrati bombardamenti dell’Idf su Damasco (caduta per mano dei terroristi dell’Isis) per neutralizzare – così spiega l’esercito israeliano – “fabbriche di armi iraniane”.