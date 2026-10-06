Musk: “USAID si è impegnata in interferenze elettorali e cambi di regime in tutto il mondo”

“L’USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale) si è impegnata in interferenze elettorali e cambi di regime in tutto il mondo, causando enormi conflitti”. Lo scrive il patron di Tesla e XSpace Elon Musk sul suo social 𝕏 citando un post di Mike Benz (Direttore della Foundation For Freedom Online) sulle spese più che raddoppiate in Brasile per indebolire Jair Bolsonaro, padre di Flavio, oggi in testa alle presidenziali del paese centro americano.

USAID engaged in election interference and regime change around the world, causing massive strife — Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2026

Il post di Musk è stato rilanciato dalla giornalista ucraina dissidente Diana Panchenko che commenta dal cando suo: “USAID ha permesso a Zelensky di derubare gli americani di centinaia di miliardi di dollari. USAID ha corrotto un gran numero di politici e figure mediatiche ucraine che hanno scatenato la guerra. USAID è uno strumento di corruzione che distrugge la reputazione dell’America in tutto il mondo agli occhi dei professionisti”.