Indagine anticorruzione in Ucraina, coinvolti i vertici della Procura generale

Il 5 settembre, l’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e la Procura specializzata anticorruzione (SAPO) dell’Ucraina hanno annunciato di aver scoperto una presunta organizzazione criminale, guidata da un alto funzionario della Procura generale, che proteggeva call center fraudolenti e riciclava milioni di grivne. Lo riporta il The Kyiv Independent.

Il procuratore generale Ruslan Kravchenko potrebbe essere implicato nel caso. La Procura generale ha confermato il 5 settembre che sono state effettuate delle perquisizioni nel suo ufficio nell’ambito dell’indagine. Gli uffici anticorruzione hanno diffuso alcune foto dell’arresto e una cassaforte piena di contanti.

Il 5 settembre, l’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e la Procura specializzata anticorruzione (SAPO) dell’Ucraina hanno annunciato di aver scoperto una presunta organizzazione criminale, guidata da un alto funzionario della Procura generale, che proteggeva call center fraudolenti e riciclava milioni di grivne.

Il procuratore generale Ruslan Kravchenko potrebbe essere implicato nel caso. La Procura generale ha confermato il 5 settembre che sono state effettuate delle perquisizioni nel suo ufficio nell’ambito dell’indagine.

Il caso si inserisce in una serie di indagini di alto profilo condotte dalla NABU, tra cui quelle che coinvolgono l’ex vice capo di gabinetto di Zelensky, Iryna Mudra, e l’ex capo di gabinetto Andriy Yermak, nonché il caso di corruzione di rilievo che ha coinvolto Energoatom.

La NABU non ha reso pubblico il nome del presunto organizzatore, identificandolo solo come responsabile di una delle unità strutturali della Procura generale.

Il 4 settembre, una fonte delle forze dell’ordine ha riferito al Kyiv Independent che l’NABU aveva arrestato Serhiy Kropyva, vice capo del dipartimento di cooperazione internazionale presso la Procura generale, in relazione al caso.

Secondo gli inquirenti, il funzionario avrebbe creato il gruppo a metà del 2025, reclutando procuratori in servizio e collaboratori esterni all’ufficio del Procuratore Generale.

Il gruppo – secondo il quotidiano – avrebbe ricevuto sistematicamente tangenti in cambio del permesso concesso a call center fraudolenti di operare indisturbati. Secondo gli inquirenti, i call center prendevano di mira sia cittadini ucraini che stranieri.

Secondo la NABU, la gestione di call center fraudolenti è una delle forme di attività criminale più redditizie in Ucraina.

I proventi sarebbero stati poi riciclati attraverso l’acquisto di immobili, schemi di proprietà tramite terzi e conti bancari appartenenti a persone a loro collegate.

Secondo gli inquirenti, sono stati spesi oltre 20 milioni di grivne (450.000 dollari) in immobili, gioielli e altri beni di valore.

Beni per un valore di almeno 12 milioni di grivne (270.000 dollari) sarebbero stati registrati a nome di terzi per occultarne la vera proprietà, tra cui immobili in un complesso residenziale vicino ai Carpazi.

Secondo la NABU e la SAPO, altri 10 milioni di rial argentini (225.000 dollari) sono stati depositati in conti bancari appartenenti a persone collegate e presentati come reddito legittimo derivante da attività commerciali.

Finora sono stati identificati cinque presunti membri dell’organizzazione.

Secondo gli inquirenti, il funzionario a capo del gruppo lavorava per conto di una persona identificata come il “capo”, dalla quale godeva anche della sua protezione. Il suo patronimico sembra essere Andriiovych, stando alle registrazioni diffuse dalla NABU.

Nell’ambito della struttura formale della Procura Generale, un procuratore di alto livello potrebbe riferire direttamente al Procuratore Generale Kravchenko, il cui patronimico è Andriiovych. L’NABU non ha implicato direttamente Kravchenko nel caso.

Secondo quanto riferito, Kravchenko è rimasto irreperibile per oltre 12 ore prima che fonti dell’agenzia ZN.UA affermassero, il 5 settembre, che era stato ritrovato in una clinica di Kiev.

Nonostante le precedenti smentite, la Procura Generale ha confermato che gli investigatori della NABU hanno condotto perquisizioni notturne negli uffici utilizzati da Kravchenko, dal suo primo vice e da altri dipendenti.

L’ufficio ha dichiarato che collaborerà con le indagini e sta valutando la possibilità di licenziare il dipendente presumibilmente coinvolto nella truffa del call center.

Allo stesso tempo, l’ufficio ha messo in dubbio la giustificazione delle perquisizioni, affermando che gli atti processuali non contenevano prove dirette del fatto che Kravchenko avesse ordinato a qualcuno di proteggere call center fraudolenti, ostacolare le indagini, avvertire i sospettati di azioni investigative pianificate, ricevere fondi illeciti o beneficiare di proventi presumibilmente legati al sistema fraudolento.

L’ufficio ha affermato che la sufficienza delle prove utilizzate per autorizzare le perquisizioni negli uffici del Procuratore Generale richiedeva pertanto una valutazione legale separata.