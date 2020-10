Strani movimenti militari Nato in UE, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per martedì 27 ottobre 2020, alle ore 17.00. Ne dà notizia il Colle.

L’ordine del giorno – spiega una nota del Colle – prevede la trattazione dei seguenti temi: conseguenze dell’emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e di sicurezza globali, con particolare riferimento alla NATO e all’Unione Europea. Aggiornamento sulle principali aree di instabilità e punto di situazione sul terrorismo transnazionale. Prospettive di impiego delle Forze Armate nei diversi teatri operativi.

Altro punto che verrà trattato è la prontezza, efficienza, integrazione e interoperabilità dello Strumento Militare nazionale; inoltre, Bilancio della Difesa e stato dei programmi di investimento in relazione alla fluidità del contesto di riferimento e agli obiettivi capacitivi di lungo periodo.

Al momento non è chiaro, ma il fatto che il presidente della Repubblica – che è comandante in capo delle Forze armate e può dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere (articolo 87 della Costituzione) -, fa sorgere più di qualche interrogativo in un momento così delicato in tutto il mondo. Non succedeva da tempo, almeno per le importantissime questioni elencate nell’ordine del giorno.

Secondo alcuni media, da mesi vi sarebbero imponenti movimenti in Ue di mezzi e militari statunitensi, nonché di altri membri dell’Alleanza Atlantica, in alcuni paesi chiave dell’est Europa, tra cui Polonia e altre nazioni europee del Baltico e orientali. In funzione anti Russia? Non è chiaro. “L’esercitazione”, così viene definita, rientra nell’ambito del programma “Defender Europe 20” della Nato capeggiata da Jens Stoltberg. Cosa sta succedendo nelle stanze del potere globale?

