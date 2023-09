Roma, infermiera uccisa a coltellate. In questura l’ex compagno

Una infermiera di 52 anni, Rossella Nappini, è stata uccisa a coltellate nel quartiere Trionfale-Primavalle a Roma. La vittima è stata ritrovata nell’androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo in un lago di sangue.

Le indagini sono affidate alla Squadra mobile di Roma. Gli agenti della Polizia di Stato, con il supporto degli operatori dell’Ama, hanno scandagliato i cassonetti dell’immondizia nell’area intorno al palazzo alla ricerca di elementi, molto probabilmente dell’arma del delitto.

A quanto si apprende, gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella passionale. L’ex compagno della donna è intanto sentito in questura insieme ad altre persone per ricostruire quanto accaduto.

Dai primi accertamenti sembra che la vittima sia stata accoltellata più volte all’addome. Il cadavere è stato rinvenuto questo pomeriggio alle 17. Sopralluogo nel pomeriggio del pm di Roma Claudia Alberti che in serata ha disposto la rimozione del cadavere per l’esame autoptico.