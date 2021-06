Michele Merlo in fin di vita per una leucemia, si era vaccinato da volontario

L'ex concorrente di 'X Factor' e di 'Amici' è in gravissime condizioni all'ospedale di Bologna. La famiglia smentisce che il figlio abbia fatto il vaccino, ma sui social circola un suo video in cui annuncia di essersi vaccinato come volontario. Se ci sia correlazione spetta alla magistratura accertarlo

“I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora”. Ad annunciarlo, attraverso i propri consulenti, è la famiglia di Michele Merlo, 28 anni, ex concorrente di X Factor e di Amici, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. “Michele – precisa la famiglia in una nota – si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

La famiglia smentisce: “Mai vaccinato”, ma c’è un video di Merlo in cui afferma di essersi sottoposto come volontario alla vaccinazione.

I familiari del cantante, citati dall’Ansa, ci tengono però a “smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Sui social circola tuttavia un video del giovane artista (guardalo in basso), in cui egli afferma, mostrando il sito dell’iniezione al braccio, di essere “tra i 90 volontari ad aver testato il vaccino anticovid”. Nella clip Merlo dice che “questa mattina” (alcuni mesi addietro, il 3 Dicembre 2020, ndr), ho fatto il vaccino”, e ironizza mimando alcune reazioni sgradite. “Ovviamente si scherza, sono assolutamente a favore” del vaccino, ha scritto l’artista nel suo post su TikTok.

L’ultimo post di Michele su Instagram: “Sto male, mi esplodono gola e testa”

Sul suo profilo ufficiale Instagram di qualche giorno fa appare una immagine con un tramonto con Michele Merlo che chiede “rimedi” per il forte mal di gola e mal di testa.

Spetta ora alla magistratura indagare per accertare due cose: perché l’hanno rispedito a casa dopo un primo accesso in un ospedale, e se ci sia stata una eventuale correlazione tra la vaccinazione volontaria annunciata dallo stesso Merlo a dicembre 2020 e la leucemia fulminante che ha colpito l’artista a distanza di sei mesi.

Gli stessi produttori, nonché le agenzie del farmaco, nelle loro istruzioni sottolineano di non sapere se il vaccino possa causare gravi effetti collaterali a medio e lungo termine.

