Attacco al Nord Stream, Mosca accusa Londra: “Un sms da Truss a Blinken: Tutto fatto”

Incredibile scoop del Wall Street Journal che ha scoperto come la Federazione russa riesce a "eludere" l'embargo sul petrolio portando il greggio in Sicilia per poi esportarlo in America, lo stesso Paese che ha imposto le sanzioni a Putin insieme all'Ue, che ora, vista la crisi energetica, sono costretti a comprare (raggirando se stessi) le risorse petrolifere che Mosca vende