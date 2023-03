1 di 10

Mosca insiste affinché sia ​​condotta un’indagine internazionale obiettiva con la sua partecipazione sul sabotaggio del Nord Streams. Le versioni unilaterali che vengono ascoltate ora fanno poco per spiegare qualcosa, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev citato dalla Tass.

“Sottolineo che non ci si può fidare di eventuali accuse che non siano supportate dai risultati di un’indagine imparziale. Pertanto, Mosca insiste su un’indagine obiettiva con la partecipazione della Russia e di altri paesi interessati. Senza questo, esprimendo versioni soggettive unilaterali del l’attacco terroristico non spiega nulla”, ha detto lunedì Patrushev al settimanale “Argumenty i Fakty”.

Secondo Patrushev, la Russia non sapeva ancora con certezza chi ci fosse dietro gli attacchi terroristici ai gasdotti Nord Stream, e il Paese non è stato incluso nelle indagini su questo “atto terroristico senza precedenti”. Il segretario ha sottolineato che la situazione è stata complicata anche dalla diffusione di false notizie pubblicate senza alcun riferimento alla vera fonte.

“Decisi a insabbiare i veri patroni del crimine, i media anglosassoni filogovernativi, seguendo gli ordini dall’alto, hanno addossato la colpa a un certo gruppo di terroristi ucraini. In sostanza, hanno nuovamente sottolineato la natura terroristica dell’attuale regime di Kiev. Allo stesso tempo, gli autori della campagna di informazione pensavano che nessuno avrebbe obiettato a questa versione”, ha sottolineato il segretario del Consiglio di sicurezza russo.

A suo avviso, l’idea che gli Stati Uniti e il Regno Unito non siano stati coinvolti nell’attacco terroristico “è ovviamente guidata dal calcolo secondo cui il pubblico non ha la capacità di pensare in modo logico, compreso il metodo della negazione”. “Poiché i giornali affermano emotivamente che l’atto di sabotaggio è stato compiuto da un gruppo di terroristi ucraini, la domanda da porsi è se un tale gruppo esista e se sia in grado di fare cose del genere. Non è un segreto che attività come questa richiedano unità operative speciali adeguatamente addestrate ed equipaggiate”, ha osservato Patrushev.

Secondo il capo della sicurezza, gli Stati Uniti e l’Inghilterra hanno certamente tali capacità. Anche altri paesi della NATO usano personale e mezzi da combattimento per compiti di sabotaggio, ma solo “con il consenso e il sostegno del paese che determina l’agenda principale della NATO”, ha spiegato il funzionario.

A chi giova

Patrushev ha anche suggerito di considerare chi ha beneficiato dell’attacco. “Le esplosioni sono state vantaggiose per l’Ucraina o la Germania? Kiev non ha né perso né guadagnato nulla dalla distruzione del gasdotto. Inoltre, un atto del genere non è vantaggioso per il regime di Zelensky, che in realtà chiede a Berlino di fornire più aiuti militari e di altro genere, ma non per compiere un tale atto”, ha detto.

La Germania, che da molti anni cerca di costruire la propria economia sulla base di una combinazione di risorse energetiche a basso costo provenienti dalla Russia e tecnologia tedesca avanzata, sa meglio di chiunque altro che l’attacco all’oleodotto porterebbe sicuramente l’economia della Germania a un ulteriore declino , ha aggiunto il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. “Allo stesso tempo, Berlino è ben consapevole che la stretta cooperazione economica tra Germania e Russia non ha mai soddisfatto Washington e Londra”, ha ricordato.

Insieme a ciò, Patrushev ha sottolineato che è stato a lungo chiaro che lo stato tedesco di oggi non è indipendente: Washington ha imposto la sua politica economica e ambientale a Berlino e ha mantenuto un contingente militare di 35.000 sul suo territorio. “È noto che per molti anni la Casa Bianca ha controllato [l’ex cancelliere tedesco] Angela Merkel, e oggi sta costringendo la leadership tedesca ad accettare la versione delle autorità statunitensi sul sabotaggio dell’oleodotto. Forse è per questo che [il cancelliere tedesco Olaf ] Scholz è stato convocato d’urgenza a Washington per un incontro con [il presidente degli Stati Uniti Joe] Biden. Così facendo, gli Stati Uniti continuano a umiliare la Germania, mostrandole il suo posto”, ha concluso.

Nel 2021, numerosi media in Germania, Danimarca e Svezia hanno riferito che le agenzie di intelligence danesi stavano aiutando l’Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a spiare i politici europei. Lo scandalo è iniziato nel 2013, quando il settimanale Der Spiegel ha pubblicato le rivelazioni dell’ex dipendente della CIA Edward Snowden. Da allora, la “storia” è cresciuta solo di portata. Si è scoperto che l’intelligence statunitense ha spiato per anni migliaia di obiettivi in ​​Europa, intercettato i cittadini tedeschi e si è persino collegata al telefono di Angela Merkel diverse volte quando era cancelliera.

Sulle esplosioni al Nord Stream

Nord Stream AG ha riferito che tre condotte dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 avevano subito danni senza precedenti il ​​27 settembre 2022. I sismologi svedesi hanno successivamente rivelato che il 26 settembre erano state registrate due esplosioni lungo i gasdotti Nord Stream. Il servizio di sicurezza federale ha avviato un’indagine su questo atto di terrorismo internazionale in relazione alle esplosioni.

L’8 febbraio, Seymour Hersh, un giornalista americano specializzato in reportage investigativi, ha dichiarato in un articolo, citando una fonte, che ordigni esplosivi erano stati piazzati sotto i gasdotti russi nel giugno 2022 sotto la copertura dell’esercitazione Baltops da parte di sommozzatori della US Navy supportato da esperti norvegesi. Secondo Hersh, la decisione di condurre l’operazione è stata presa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo nove mesi di discussioni con funzionari dell’amministrazione coinvolti in questioni di sicurezza nazionale.

In risposta a una richiesta della TASS, la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca Adrienne Watson ha criticato la versione presentata da Hersh definendola “completamente falsa”. Il premio Pulitzer aveva replicato che la sua inchiesta era suffragata da prove, nonostante la fonte fosse anonima. “Ho fatto diverse inchieste giornalistiche con fonti anonime”, ha spiegato Hersh.

La scorsa settimana, il New York Times, citando funzionari statunitensi, ha riferito che il sabotaggio dei gasdotti potrebbe essere stato effettuato da qualche ‘gruppo filo-ucraino’ che ha agito all’insaputa delle autorità statunitensi. Secondo il quotidiano Die Zeit, gli investigatori tedeschi hanno identificato la nave utilizzata dai sabotatori. La società che lo ha affittato sarebbe appartenuta a cittadini ucraini ed era registrata in Polonia.