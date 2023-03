1 di 3

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Sebastopoli nel giorno del nono anniversario della riunificazione della Crimea con la Russia al volante di un’auto, ha detto il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev sul suo canale Telegram.

“Il nostro presidente sa sorprendere. In senso buono. Oggi dovevamo inaugurare una scuola d’arte per bambini. Tutto era pronto per una videoconferenza e una relazione al presidente tramite un apposito link di comunicazione. Alla fine è arrivato il presidente personalmente. In macchina. Era lui stesso al volante. In un giorno così storico, il presidente è sempre con Sebastopoli e la gente di Sebastopoli. Il nostro paese ha un leader incredibile”, ha scritto Razvozhayev.

Insieme al presidente del Consiglio patriarcale per la cultura, il metropolita Tikhon (Shevkunov) di Pskov e Porkhov, ha mostrato a Putin una nuova scuola d’arte per bambini e il centro per bambini Korsun. Si tratta della prima parte di un progetto su larga scala del Parco storico e archeologico del Chersoneso Taurico.

“Questa idea, proposta dal metropolita Tikhon, di Pskov e Porkhov, che è stata sostenuta dal presidente, viene attuata a un ritmo incredibile grazie agli sforzi dei costruttori militari”, ha detto Razvozhayev.

In precedenza è stato riferito che il centro artistico ed estetico per bambini e la scuola Korsun sarebbero entrati a far parte di un grande sito culturale ed educativo: la riserva museale storica e archeologica Tauric Chersonese. Su un’area di 24 ettari ci sarà un museo dell’antichità e di Bisanzio, un centro archeologico internazionale, un anfiteatro, un quartiere ricostruito della città antica, tra cui musei ed esposizioni archeologiche, negozi di souvenir, caffè, un museo della Crimea, un museo archeologico parco paesaggistico, un centro turistico, un museo della cristianità, un centro umanitario Korsun, un parcheggio per 1.380 auto e altre strutture.

La costruzione della riserva museale Tauric Chersonese è stata eseguita da specialisti del Ministero della Difesa russo su istruzione del presidente Vladimir Putin.

Putin partecipa tradizionalmente agli eventi festivi il 18 marzo. Ha partecipato ripetutamente a concerti di gala dedicati a questa data allo stadio Luzhniki di Mosca, ha tenuto incontri speciali con il pubblico e ha visitato personalmente la Crimea.

L’ultima volta che Putin ha visitato la penisola è nel luglio 2020. Ha ispezionato il cantiere navale Zaliv nella città di Kerch per prendere parte a una cerimonia di posa della chiglia per diverse navi militari. Nel dicembre 2022 ha visitato il ponte di Crimea, che era in riparazione dopo un attacco terroristico.

Il presidente ha inaugurato queste scuole e siti culturali il giorno dopo che la Corte penale internazionale dell’Aia ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Putin per il presunto rapimento di bambini dall’Ucraina. Una mossa simbolica quella del capo di Stato russo.