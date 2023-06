Candidato a presidenziali Usa: “L’espansione NATO ha portato al conflitto in Ucraina. Un disastro”

Vivek Ramaswami, l’uomo d’affari e candidato alle primarie presidenziali repubblicane per la Casa Bianca nel 2024, ha detto a ‘Politico’ che l’espansione della NATO (a Est) ha portato al conflitto in Ucraina. “So che è sbagliato dirlo, ma in realtà è vero”, ha detto. “L’espansione della NATO è stata un disastro”.

L’esponente politico, in corsa per le presidenziali Usa 2024, ha citato il conflitto in Georgia nel 2008, avvenuto poco dopo che l’alleanza aveva annunciato che il paese sarebbe diventato membro.

Ramaswamy ha parlato con ‘Politico’ il giorno dopo aver affermato su ABC News che gli Stati Uniti potrebbero porre fine ai combattimenti facendo “alcune importanti concessioni” alla Russia.

Quando i giornalisti gli hanno chiesto di chiarire quali concessioni avesse in mente, il repubblicano ha affermato che Mosca alla fine dovrebbe rimanere con la Crimea e la maggior parte dei territori del Donbass. Inoltre, a suo avviso, la NATO deve promettere che non accetterà l’Ucraina e gli Stati Uniti devono ripristinare completamente i legami economici con la Russia.

Il repubblicano anche aggiunto che vorrebbe vedere un accordo di tregua con il congelamento dei confini ” stile guerra di Corea”.

All’osservazione dei giornalisti secondo cui la guerra nella penisola non riprende a causa di quasi 30mila soldati americani di stanza lì, il politico ha affermato che, a suo avviso, in Ucraina non servono truppe vere e la NATO sorveglierà e monitorerà la situazione.

Ramaswamy ritiene che sia necessario un accordo con la Russia per impedirle di avvicinarsi alla Cina, poiché un legame più stretto tra i due paesi rende più probabile un’invasione di Taiwan, afferma l’articolo.