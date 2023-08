Aereo si schianta in Russia, agenzia emergenze: “Il nome di Prigozhin tra i passeggeri”

1 di 4

Un aereo privato Embraer Legacy con dieci persone a bordo si è schiantato nella regione di Tver. Lo ha riferito il Ministero delle situazioni di emergenza citato dall’agenzia Ria Novosti.

“A bordo c’erano dieci persone, tra cui tre membri dell’equipaggio. Secondo le prime informazioni, tutti a bordo sono morti”, ha sottolineato il dipartimento.

L’aereo stava volando da Mosca a San Pietroburgo. La caduta è avvenuta vicino al villaggio di Kuzhenkino, a circa duecento km in linea d’aria. Al momento i soccorritori stanno effettuando le ricerche.

A sua volta, l’Agenzia federale dei trasporti aerei, citata da diverse testate russe, ha riferito che nell’elenco dei passeggeri compaiono il cognome e il nome del capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, sottolineando di aver avviato un’indagine sull’incidente.

Il governatore della regione di Tver, Igor Rudenya, ha preso il controllo della situazione con l’incidente aereo. Come chiarito nel governo della regione, sul posto sono presenti le forze dell’ordine e il Ministero delle situazioni di emergenza. Stabiliscono i dettagli dell’incidente e specificano anche il numero dei morti.

Più tardi, un rappresentante dei servizi di emergenza ha detto a RIA Novosti che sul luogo dell’incidente sono stati trovati i corpi di otto persone. Proseguono le attività di ricerca e salvataggio.

Il disastro aereo è stato ripreso in video ed è stato trasmesso su Ria Novosti. Nelle immagini si vede l’aereo che in volo inizia a perdere quota e precipita in picchiata nell’area dove è stato ritrovato, in fiamme.