Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Sochi (Russia meridionale) per colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riporta Tass.

L’aereo presidenziale è atterrato alle 12:15, ora di Mosca, ha riferito il quotidiano Aksam. In precedenza, una fonte dell’ufficio del leader turco aveva detto che i colloqui avrebbero avuto inizio alle 13:00, ora di Mosca. Il tema principale delle consultazioni sarà l’accordo sui cereali, ma anche della crisi ucraina con iniziative diplomatiche per la pace. Sul tavolo anche l’energia, oltre la centrale nucleare a Sinopi, in Turchia, l’hub turco cui dovrebbe giungere gas e petrolio russo. Rapporti economici bilaterali. Ankara punta a un interscambio con Mosca da 100 miliardi di dollari.

Per i presidenti di Russia e Turchia quello di oggi è il primo incontro di quest’anno. Nonostante le ripetute offerte del presidente turco di ospitare il suo omologo russo sul suolo turco, i colloqui si svolgeranno a Sochi, città russa sul Mar Nero.

L’ordine del giorno dei colloqui, indipendentemente dall’importanza delle varie questioni in discussione, sta attirando l’attenzione principalmente a causa delle speculazioni sulle opzioni per resuscitare la defunta “Black Sea Grain Initiative”, che prevedeva il passaggio sicuro delle spedizioni di grano ucraino e lo sblocco delle esportazioni agricole russe. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che verrà riattivato. Nonostante gli sforzi di Ankara nell’ultimo mese e mezzo per riportare la Russia nell’accordo, le parti sembrano per ora restare ferme, scrive Kommersant.

Erdogan ha immediatamente annunciato che si sarebbe incontrato con Putin per discutere del rilancio degli accordi di Istanbul alla base dell’accordo sul grano, che sono stati raggiunti nel luglio 2022 e hanno costituito la base dell’accordo sul grano fino a quando la Russia non si è ritirata rifiutando di estendere l’accordo dopo il 17 luglio fino al le disposizioni relative alla Russia sono state rispettate. Tuttavia, a questo punto sembra improbabile che eventuali nuove proposte di Ankara possano essere considerate alternative. Piuttosto, le parti dovrebbero discutere nuove opportunità che potrebbero essere utilizzate per convincere Mosca a riconsiderare il progetto del Mar Nero. I rappresentanti russi, da parte loro, hanno costantemente sottolineato la loro volontà di tornare all’accordo sul grano, come previsto dagli accordi di Istanbul, non appena tutte le condizioni di Mosca saranno soddisfatte.

In questo senso, Erdogan, che spera di riaffermarsi come il mediatore di maggior successo tra Russia e Ucraina, probabilmente si recherà a Sochi con qualcosa di più concreto di una richiesta di ritorno all’accordo sul grano e di una promessa di attuare tutte le disposizioni dell’accordo di Istanbul. Ieri i media turchi hanno riferito che l’ONU, in collaborazione con Ankara, aveva preparato un nuovo pacchetto di proposte per Mosca. Secondo quanto riportato dalla stampa, queste potrebbero includere la riconnessione della filiale europea della Banca agricola russa al sistema SWIFT, nonché lo scongelamento dei beni delle aziende russe coinvolte nella produzione di fertilizzanti in Europa.