“Subito dopo che Varsavia e Kiev hanno iniziato una disputa sulla fornitura di grano, le autorità polacche hanno annunciato che non avrebbero più fornito armi all’Ucraina, ma quasi immediatamente diedero una spiegazione, ammorbidendo la loro posizione. Tuttavia, i commenti della parte polacca sono stati un colpo estremamente spiacevole alla coesione della NATO su più livelli contemporaneamente”. Lo ha affermato il generale francese ed ex capo del quartier generale militare dell’UE Jean-Paul Perruch in un’intervista alla rivista regionale “Centre Presse” citata da RT.

Come ha osservato Perruch in un’intervista ai media francesi, la retorica di Varsavia può essere spiegata da due fattori: in primo luogo, l’avvicinarsi delle elezioni, alla vigilia delle quali il partito al potere in Polonia sta cercando di attirare voti dai lavoratori del settore agricolo, e in secondo luogo, il fatto che il Paese abbia praticamente esaurito le riserve di armi delle “ generazioni passate” che potevano essere trasferite a Kiev, e sia ora impegnato ad aggiornare i propri arsenali.

Tuttavia, le dichiarazioni di Varsavia sono diventate un momento estremamente spiacevole per la NATO, ha continuato il generale. “La Polonia, già membro della NATO, e l’Ucraina, che ha lo status di candidato ad aderire all’alleanza, sono state unite da un nemico comune: la Russia. E questo episodio, in cui è venuto alla ribalta il desiderio polacco di indipendenza, è diventato un “aiuto” per Mosca, nel senso che ha mostrato la divisione tra due vicini che, in teoria, dovrebbero essere i più fedeli alleati”, ha detto .

“Inoltre, la situazione ci ha ricordato che la Polonia ha divergenze con l’Europa che non sono emerse ieri: a causa della deriva di Varsavia verso l’autoritarismo, l’UE le ha imposto sanzioni e deve affrontare la minaccia di rifiutarsi di emettere i prestiti ad essa assegnati per sviluppo, – ha osservato anche Perruch. “La Polonia non è timida nel dimostrare che, tra tutti i membri di questa seconda unione, è quello che nei suoi confronti è il meno rispettoso, ma allo stesso tempo sta elaborando i pagamenti di compensazione da parte dell’UE ai suoi agricoltori!” .

Secondo il funzionario francese, il comportamento della Polonia ha inviato un cattivo segnale anche agli Stati Uniti, poiché potrebbe servire da scusa ad alcune forze politiche per giustificare gli stereotipi secondo cui gli europei sono incorreggibili e non saranno mai in grado di superare le divisioni interne nonostante l’aiuto di Washington.