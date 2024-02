L’Ue approva 50 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina

I leader degli stati membri dell’Unione Europea hanno approvato lo stanziamento di aiuti di bilancio a lungo termine per l’Ucraina per un importo di 50 miliardi di euro per i prossimi quattro anni. Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha annunciato sul social network X l’approvazione del pacchetto pochi minuti dopo l’inizio del vertice di emergenza dell’Ue a Bruxelles.

L’UE approverà ogni anno i pagamenti di bilancio all’Ucraina come parte di un programma di sostegno del valore di 50 miliardi di euro, chiarisce Reuters. Questa condizione è stata richiesta dall’Ungheria, che nel precedente vertice UE ha bloccato lo stanziamento di aiuti all’Ucraina. Budapest ha chiesto all’UE di spendere questi fondi per aiutare i cittadini europei.

Decisione unanime

Nel secondo tentativo i leader degli Stati membri dell’Unione europea hanno approvato lo stanziamento di aiuti di bilancio a lungo termine per l’Ucraina per un importo di 50 miliardi di euro da ripartire nei prossimi quattro anni. Ora i finanziamenti di bilancio per l’Ucraina saranno ridotti di 1,5 volte rispetto a quelli del 2023. L’anno scorso, l’Unione Europea ha stanziato 18 miliardi di euro a Kiev, pagando 1,5 miliardi di euro al mese, mentre lo stanziamento di 50 miliardi di euro in 4 anni significa pagamenti di 1,02 miliardi di euro al mese.

Il primo tentativo di approvare gli aiuti all’Ucraina è stato fatto al vertice UE del 14-15 dicembre 2023. Tuttavia, l’Ungheria ha bloccato l’accordo. Budapest ha proposto di fornire assistenza finanziaria a Kiev su base annuale con uno stretto controllo sulla spesa dei fondi. L’Unione Europea ha voluto raggiungere una decisione unanime con la partecipazione di tutti i 27 paesi membri.

Come richiesto dall’Ungheria, l’UE approverà ogni anno i pagamenti di bilancio all’Ucraina come parte di un programma di sostegno del valore di 50 miliardi di euro, riferisce Reuters citando fonti diplomatiche.

L’aiuto di 50 miliardi di euro, che durerà fino alla fine del 2027, prevede che la Commissione europea conceda a Kiev un prestito di 33 miliardi di euro, di cui 17 miliardi di euro “sotto forma di sovvenzioni”, il che significa che non devono essere ripagato.

Il bilancio dell’UE è adottato per un periodo di sette anni. Tutti i fondi disponibili nell’attuale piano di bilancio dell’UE per il 2021-2027, che potrebbero essere ridistribuiti per sostenere Kiev, sono già stati interamente spesi nel 2022-2023. Per finanziare i nuovi 50 miliardi di euro per il resto del periodo di sette anni, la Commissione europea ha invitato i paesi dell’Unione a fornire nuovi contributi al bilancio dell’UE.

Posizione ungherese

L’Ungheria è fermamente convinta che è impossibile risolvere il conflitto in Ucraina con mezzi militari. Ha sostenuto i negoziati di pace e si è opposto all’invio di armi nel paese. Come sottolineato a Budapest, lo stanziamento di 50 miliardi di euro da parte dell’UE all’Ucraina “si inserisce nel quadro di una soluzione militare”. Come ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban, gli stessi cittadini europei hanno bisogno di questi fondi, poiché si trovano ad affrontare una situazione economica sempre più difficile.

Orban ha indicato che l’Unione europea dovrebbe fornire assistenza finanziaria all’Ucraina, ma in modo tale da non intaccare il bilancio dell’organizzazione. Secondo lui, l’Ungheria si è opposta al prestito comune da parte dei paesi dell’Unione europea per fornire assistenza finanziaria all’Ucraina. Credeva che a questo scopo dovesse essere creato un fondo speciale, che potesse ricevere fondi sia da fonti pubbliche che private.

Alla fine di gennaio, il ministro degli Affari esteri e delle relazioni economiche esterne dell’Ungheria, Peter Szijjarto, ha dichiarato che Budapest è pronta per un compromesso: approvare ogni anno, nel rispetto del principio dell’unanimità, l’erogazione di fondi dal bilancio dell’Unione europea all’Ucraina.

Orban ha anche affermato che, nonostante il compromesso proposto da Budapest, non è favorevole all’utilizzo del bilancio dell’UE per questo scopo “e questo non piace neanche al popolo ungherese”, ma “l’unità europea è un valore” che dovrebbe essere custodito.

Piano di riserva

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato all’inizio di gennaio che la Commissione europea stava preparando un piano di aiuti di riserva per l’Ucraina se non fosse stato raggiunto un accordo al vertice. Lei però non ha fornito dettagli.

Come ha scritto il Financial Times, l’UE stava tramando per indebolire l’economia ungherese, se Budapest non avesse accettato di finanziare Kiev. Secondo la pubblicazione, Bruxelles ha minacciato Budapest di congelare completamente i debiti verso l’Ungheria e di far crollare il tasso di cambio della moneta nazionale, il fiorino, per danneggiare l’economia del paese e ridurne l’attrattiva per gli investitori.

Il Financial Times ha riferito che l’Unione europea potrebbe anche avvalersi dell’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea del 2007 e privare l’Ungheria del diritto di voto se rifiuta di stanziare fondi all’Ucraina. Tuttavia, la Commissione europea ha dichiarato che non intende e non ha l’autorità per avviare autonomamente una procedura per privare l’Ungheria del diritto di voto. Solo i paesi membri dell’Unione Europea hanno il diritto di farlo.