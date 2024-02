Ucraina, Zelensky silura il capo delle forze armate Zaluzhny e nomina Syrsky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato al comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny il cambio al vertice delle forze armate ucraine. Lo ha scritto lo stesso Zelensky su X, confermando così le indiscrezioni sulla sua sostituzione. Giorni fa ne aveva chiesto le dimissioni a causa della fallita controffensiva di primavera, ma Zaluzhny aveva rifiutato di lasciare il ruolo.

Al generale, molto popolare nel paese gialloblù e anche amato nell’esercito, il capo dello stato ha proposto di restare negli apparati governativi: “Gli sarò grato se accetterà questa proposta”. Molti media avevano riferito nei giorni scorsi che Zaluzhny potrebbe sfruttare questa popolarità per concorrere alle prossime elezioni in Ucraina.

Zelensky ha commentato: “Ho incontrato il generale Valery Zaluzhny, l’ho ringraziato per i due anni trascorsi a difendere l’Ucraina. Abbiamo discusso del rinnovamento di cui le Forze armate ucraine hanno bisogno”.

“Abbiamo anche discusso – spiega ancora – su chi potrebbe far parte della rinnovata leadership delle Forze Armate ucraine”, ha scritto Zelensky su X postando la foto di una stretta di mano con un Zaluzhny sorridente che fa il segno della vittoria. “Il momento per un tale rinnovamento è adesso. Ho proposto al generale Zaluzhny di restare nella squadra. Vinceremo sicuramente! Gloria all’Ucraina!”, ha aggiunto il presidente.

Today, I made the decision to renew the leadership of the Armed Forces of Ukraine.

I am grateful to General Zaluzhnyi for two years of defense. I appreciate every victory we have achieved together, thanks to all the Ukrainian warriors who are heroically carrying this war on… pic.twitter.com/GBj9gBI0vT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024