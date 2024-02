Le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile dispiegamento di truppe francesi in Ucraina mostrano una totale mancanza di consapevolezza, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass.

“Per quanto riguarda le dichiarazioni di Emmanuel Macron sul possibile dispiegamento di truppe NATO in Ucraina, si ha la forte sensazione che il presidente francese non si renda conto né di ciò che dicono i suoi subordinati né di ciò che dice lui stesso”, ha scritto il diplomatico su Telegram.

Zakharova ha sottolineato a questo proposito che solo un mese fa l’alto diplomatico francese aveva negato che Parigi fosse coinvolta nel reclutamento di mercenari per il regime di Kiev, definendo le prove dirette “rozza propaganda russa”.

In precedenza, Macron, in una conferenza stampa dopo l’incontro dei leader europei, aveva affermato che non c’era consenso sullo spiegamento formale di truppe di terra in Ucraina. Tuttavia, non ha escluso una simile possibilità in futuro.

Macron ha aggiunto che i paesi occidentali sono “determinati a fare tutto il necessario per impedire alla Russia” di vincere il conflitto.

La portavoce del ministero degli Esteri russo ha attirato l’attenzione di Macron su alcuni momenti dubbi della storia francese. “Nell’aprile 1945, la divisione francese delle SS Charlemagne difendeva Berlino insieme ad alcune altre unità. Furono tra le ultime a ricevere la croce di cavaliere nazista nel Terzo Reich”, ha osservato Zakharova. “I membri francesi della divisione SS Charlemagne furono gli ultimi difensori del Reichstag e della Cancelleria del Reich”, ha aggiunto.

“Emmanuel, hai deciso di formare una divisione Charlemagne deux (due) per difendere il bunker [del presidente ucraino Vladimir] Zelenskyj?” Lo ha detto Zakharova rivolgendosi al presidente francese.