I servizi segreti americani non hanno trasmesso ai loro colleghi russi tutte le informazioni in loro possesso sulla minaccia di un attacco terroristico al Crocus City Hall, per paura di rivelare le loro fonti. Lo scrive il New York Times citando funzionari dei servizi di sicurezza europei e americani.

“Le relazioni ostili tra Mosca e Washington hanno impedito ai funzionari americani di trasmettere più informazioni del necessario sul piano dei terroristi per paura che le autorità russe potessero venire a conoscenza delle loro fonti o metodi di intelligence”, afferma l’articolo citato da Ria novosti.

Il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov aveva precedentemente affermato che le informazioni trasmesse dagli Stati Uniti sulla preparazione di un attacco terroristico in Russia erano di carattere generale e che i servizi speciali russi avevano risposto.

Peskov: le informazioni provenienti da fonti del New York Times vanno trattate con grande cautela

“Il Cremlino non sa nulla delle informazioni del New York Times secondo cui i servizi segreti statunitensi non hanno fornito alla Russia informazioni complete sull’imminente attacco terroristico. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in merito all’articolo del quotidiano americano.