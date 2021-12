Sindacato infermieri: quasi 4mila contagi tra sanitari vaccinati negli ultimi 30 giorni

Sono 3.929 i nuovi casi negli ultimi 30 giorni tra gli operatori sanitari, tutti vaccinati, mentre 107 infermieri ogni 24 ore si infettano. Lo afferma Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, il sindacato nazionale degli infermieri, aggiornando il dato mensile sui contagi del comparto. Il sindacato ha elaborato le cifre dell’Iss con i dati dell’Inail.

“Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia sono arrivate al limite dell’occupazione dei posti letto negli ultimi giorni”, continua. “Un altro dato su cui riflettere, dal momento che il surplus dei ricoveri da Covid-19 (leggi i costi stratosferici, 10mila euro per un posto in Terapia intensiva…, ndr) va a pesare come un macigno sulle spalle degli infermieri italiani. Come reggeremo l’urto dei nuovi ricoveri?”

“Come potremo tutelare i malati a fronte di una carenza di personale che nei momenti topici dell’emergenza ha toccato, come da nostra accurata indagine, le 80mila unità?”, chiede in una nota il sindacalista che poi ha lanciato un appello al ministro della pubblica amministrazione sollecitando il rinnovo dei contratti per gli infermieri.