La leadership dell’UE non si è guadagnata un posto al tavolo dei negoziati con l’Ucraina accanto a Russia e Stati Uniti. Lo afferma il Primo Ministro ungherese Viktor Orban, citato dalla Tass.

I suoi commenti sono arrivati ​​in risposta a una dichiarazione del capo della politica estera dell’UE Kaja Kallas, che, in seguito ai colloqui telefonici tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha insistito sul fatto che l’Europa e l’Ucraina dovrebbero essere incluse in qualsiasi negoziazione per risolvere il conflitto. La dichiarazione è stata rilasciata a nome dell’UE e di Francia, Germania, Polonia, Italia, Spagna e Regno Unito.

“Questa dichiarazione è una triste testimonianza della cattiva leadership di Bruxelles. Mentre il presidente Donald Trump e il presidente Putin negoziano sulla pace, i funzionari dell’UE rilasciano dichiarazioni inutili. Non puoi chiedere un posto al tavolo delle trattative. Devi guadagnartelo! Con forza, buona leadership e diplomazia intelligente. La posizione di Bruxelles, di sostenere la guerra e le uccisioni finché servono, è moralmente e politicamente inaccettabile”, ha scritto Orban su X.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la conversazione di Putin con Trump mercoledì è durata quasi 90 minuti. Hanno discusso della crisi in Ucraina, del Medio Oriente e dello scambio di cittadini condannati dei due Paesi. I leader russo e statunitense hanno concordato di mantenere la comunicazione e organizzare un incontro faccia a faccia. Mosca ha invitato Trump al Cremlino, poi i due leader dovrebbero vedersi a Washington.