Unione Europea, il voto non cambia nulla. Rieletta Ursula von der Leyen

Il voto di giugno per le europee – con una forte ondata di astensionismo e con un consenso oltre ogni aspettativa verso le Destre in alcuni paesi europei – non cambiano gli assetti nella governance in seno all’Unione europea. La maggioranza dei deputati ha rieletto Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. La presidente tedesca ha ottenuto 401 voti a favore. Tutto resta quindi come era prima, tenendo contro che alla presidenza dell’assemblea martedì era stata rieletta Roberta Metsola.

Per Ursula von der Leyen questo sarà il secondo mandato come presidente della Commissione. La presidente era stata eletta per la prima volta dai eurodeputati nel luglio 2019, dopo i due mandati di Jean Claude Junker.

La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Su 707 deputati che hanno partecipato al voto, 401 hanno votato a favore, 284 contrari e 15 si sono astenuti. 7 le schede nulle. La maggioranza necessaria era di 360 voti.

Prima del voto, Ursula von der Leyen ha presentato le sue priorità politiche per i prossimi cinque anni in un dibattito con i deputati. Tra i punti salienti della presidenza nuovo slancio al “Green deal” fino al sostegno dell’Ucraina e alle politiche belliciste contro la Russia.

Da quanto trapela, oltre al suo gruppo, il Ppe, hanno votato a favore di Ursula i gruppi S&D, Liberali e Verdi. Tra i gruppi citati i voti dovevano essere teoricamente 454. Ci sarebbero stati una cinquantina di franchi tiratori. Parte della Sinistra (The left) avrebbe votato contro o astenuti. I “Patrioti” di Orban, Le Pen e Lega avrebbero votato pure contro, come pare molti di Ecr (i conservatori dove sta FdI della Meloni).

Fidanza: “Fratelli d’Italia ha votato contro Ursula von der Leyer”

“Le scelte fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra fino ai Verdi hanno reso impossibile il nostro sostegno a riconferma della presidente Ursula von der Leyen”, Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia all’Eurocamera Carlo Fidanza sottolineando che con la rielezione “non viene dato seguito al forte messaggio di cambiamento uscito dalle urne del 9 giugno. Questo non pregiudica – ha aggiunto – il nostro rapporto di lavoro istituzionale che siamo certi possa portare a alla definizione di un ruolo adeguato in seno alla prossima commissione che l’Italia merita”.

La rielezione di Ursula von der Leyen avviene quando la Corte europea ha condannato da poche ore la presidente per la “poca trasparenza” nell’acquisto dei vaccini ai tempi della pandemia.

Von der Leyen, grata ai Verdi, lavorerò con chi mi ha votato

“Sono molto grata ai Verdi per il loro sostegno. Lavorerò il più possibile con coloro che mi hanno sostenuto, che sono pro-Ue, pro-Ucraina, pro-Stato di diritto. Sono molto grata alla piattaforma Ppe-S&d-Renew, ma sono anche molto grata al gruppo dei Verdi. Abbiamo avuto scambi approfonditi su tutti i temi ed è un buon segno che alla fine abbiano votato sì”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa dopo il voto.

Prossime tappe

La presidente eletta della Commissione invierà ora delle lettere ufficiali ai capi di Stato o di governo degli Stati membri invitandoli a presentare i loro candidati per i posti di commissario europeo. Il Parlamento organizzerà dopo l’estate una serie di audizioni pubbliche dei candidati nelle commissioni competenti. L’intero collegio dei commissari dovrà poi essere approvato dal Parlamento.

Contesto

L’articolo 14 del trattato sull’Unione europea stabilisce che il Parlamento europeo “elegge il presidente della Commissione”. Ursula von der Leyen è presidente della Commissione dal 2019 ed era la candidata capolista del PPE alle elezioni europee del 6-9 giugno.