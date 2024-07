Pfizergate, Ursula condannata per la poca trasparenza sull’acquisto dei vaccini

La candidatura di Ursula von der Leyen per un secondo mandato a capo della Commissione europea ha subìto un duro colpo dopo che una corte distrettuale dell’UE ha stabilito che non è stata sufficientemente trasparente con l’opinione pubblica in merito ai contratti per i vaccini anti-Covid-19.

Il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato contro la decisione della Commissione di censurare ampie parti dei contratti prima di renderli pubblici.

La sentenza è arrivata poco più di 24 ore prima che il futuro politico di von der Leyen venga deciso dai membri del Parlamento europeo. Ha bisogno di 361 dei 720 legislatori dell’UE per sostenerla in un voto segreto che si prevede sarà serrato.

“Deve fare delle concessioni su questo per il nostro voto”, ha detto a POLITICO un delegato di Renew Europe, a cui è stato concesso l’anonimato per parlare apertamente, aggiungendo: “È importante che von der Leyen dimostri di poter valutare da sola la serietà e il rimedio appropriato”.

Uno dei gruppi a cui von der Leyen ha chiesto sostegno sono i Verdi, i cui membri hanno intentato questa causa in tribunale sui vaccini.

Hanno presentato richieste per accedere ai contratti sui vaccini e ad alcuni documenti correlati per comprendere l’accordo tra la Commissione e i produttori di vaccini anti-Covid-19 nel 2021.

La Commissione ha accettato di dare accesso solo parziale a determinati contratti, sostenendo che alcune sezioni erano state censurate per proteggere interessi commerciali o per questioni di privacy. I Verdi hanno quindi portato la Commissione in tribunale per il rifiuto.

Mercoledì il Tribunale ha accolto parzialmente la causa dei deputati al Parlamento europeo e ha annullato la decisione della Commissione di censurare parti dei contratti.

Ha contestato la decisione della Commissione di nascondere le disposizioni in materia di indennizzo, sostenendo che la Commissione non è riuscita a dimostrare in che modo tali clausole avrebbero potuto compromettere gli interessi commerciali delle aziende farmaceutiche.

La Commissione si era anche rifiutata di rivelare i dati personali dei funzionari che avevano negoziato l’acquisto dei vaccini per questioni di privacy. Ma la corte ha ritenuto che gli eurodeputati avessero dimostrato “l’interesse pubblico” nell’identificare quel team, al fine di accertare se avessero avuto conflitti di interesse.

Tilly Metz, una delle eurodeputate verdi che ha presentato la denuncia, ha affermato che la sentenza è “significativa per il futuro”, poiché si prevede che la Commissione effettuerà più appalti congiunti, nel settore sanitario, ma potenzialmente anche nella difesa.

“È importante che la corte abbia confermato l’importanza di giustificazioni adeguate per proteggere gli interessi commerciali”, ha affermato in una dichiarazione.

“La nuova Commissione europea deve ora adattare la gestione delle richieste di accesso ai documenti per essere in linea con la sentenza odierna”, ha aggiunto.

Peter Liese, un parlamentare europeo del Partito Popolare Europeo (lo stesso gruppo politico di von der Leyen), ha minimizzato la sentenza della corte. Ritiene “giustificabile” che la Commissione abbia accettato alcune delle richieste delle aziende farmaceutiche, tra cui la redazione di alcune clausole, per garantire un rapido accesso ai vaccini per l’Europa.

“È positivo che gli avvocati della Commissione analizzino ora la sentenza in dettaglio e ne traggano le conclusioni, ma la conclusione secondo cui la Commissione ha sbagliato tutto può essere confutata già a prima vista, leggendo la sentenza”, ha aggiunto.

La Commissione ha sottolineato come il tribunale abbia convenuto che alcune clausole dei contratti rientrassero nella tutela degli interessi commerciali, accogliendo quindi solo parzialmente le rivendicazioni avanzate in giudizio.

“In questi casi, la Commissione ha dovuto trovare un difficile equilibrio tra il diritto del pubblico, compresi i deputati al Parlamento europeo, all’informazione e i requisiti legali derivanti dagli stessi contratti COVID-19, che potrebbero comportare richieste di risarcimento danni a spese dei contribuenti”, ha affermato la Commissione in una nota.

Il dirigente ha continuato dicendo che “esaminerà attentamente le sentenze della Corte e le loro implicazioni” e che “si riserva le sue opzioni legali”.

La Commissione può presentare ricorso contro la sentenza entro due mesi e 10 giorni dalla decisione. Altri casi riguardanti i contratti Pfizer e la comunicazione tra von der Leyen e il CEO di Pfizer Albert Bourla (nella foto) sono anch’essi pendenti in diverse giurisdizioni dell’UE.