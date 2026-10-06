Un massiccio attacco di droni ucraini è stato sferrato nella notte dall’esercito di Kiev contro la regione di Mosca. “L’attacco notturno con droni ucraini su Mosca è stato uno dei più gravi degli ultimi due anni”, secondo le stime della Tass basate sui dati diffusi dal sindaco di Mosca Sergey Sobyanin.

Secondo quanto affermato, tra le 20:30 e le 5:00 del 5 ottobre (dalle 17:30 alle 2:00 GMT), 650 droni nemici si stavano dirigendo verso la regione di Mosca. “La maggior parte di essi è stata distrutta dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, e altri 105 droni sono stati distrutti nelle fasi di avvicinamento a Mosca”, ha scritto il sindaco su Max.

Secondo Sobyanin, le difese aeree hanno respinto il più grande attacco di droni tra il 19 e la mattina del 20 settembre, abbattendo oltre 1.600 UAV, di cui 450 nelle vicinanze di Mosca. Un altro attacco di rilievo si è verificato tra la sera del 15 agosto e le 6:30 ora di Mosca (3:30 GMT) del 16 agosto, quando 600 UAV nemici si dirigevano verso la capitale, 201 dei quali sono stati distrutti nella regione di Mosca, riferisce la Tass che riporta di altri numerosi attacchi.

Le forze russe colpiscono i radar nemici nelle regioni di Poltava e Odessa, nonché i centri dati in tutta l’Ucraina.

Le forze russe hanno colpito i sistemi radar ucraini nelle regioni di Poltava e Odessa, utilizzando droni Geran, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo, che ha diffuso le relative immagini. Lo riporta la Tass.

Inoltre, gli equipaggi di Geran della Brigata separata per sistemi senza pilota di Varyag hanno colpito quattro centri dati in Ucraina.

Cosa riferisce il ministero della Difesa russo

Secondo quanto riportato martedì mattina dal Ministero della Difesa russo, le Forze Armate russe hanno continuato a condurre attacchi nella notte contro centri logistici, infrastrutture di trasporto e porti ucraini, nonché contro navi utilizzate dall’esercito ucraino.

Bersagli aerei

Nella regione di Odessa, un deposito di razzi e missili nell’insediamento di Ilyichevka è stato colpito. Inoltre, le forze russe hanno colpito una nave portarinfuse che aveva consegnato rifornimenti a duplice uso per l’esercito ucraino nel porto di Chernomorsk.

Nel porto di Izmail, sono state colpite le strutture di ormeggio utilizzate per lo scarico e lo stoccaggio di materiale militare.

Le forze russe hanno colpito i sistemi radar ucraini a Mirgorod, nella regione di Poltava, e a Kagarlyk, nella regione di Odessa, utilizzando droni Geran, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo, diffondendo le relative immagini.

Inoltre, aerei da combattimento russi hanno distrutto un sito di schieramento temporaneo di una formazione della 15ª brigata di intervento rapido della Guardia Nazionale ucraina vicino all’insediamento di Svyatogorovka nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR).

Inoltre, un operatore di droni intercettori della Brigata separata per sistemi senza pilota di Varyag ha colpito un aerostato dell’esercito ucraino che trasportava un UAV con un modulo Starlink annesso ad un’altitudine di oltre 10.000 metri.

In seguito, il Ministero della Difesa russo ha riferito che equipaggi di droni Geran della Brigata separata per sistemi senza pilota Varyag hanno colpito i data center di Parkovy, Ukrtelecom, Giga e Podolsky in diverse città ucraine.

Situazione in Ucraina

Un ponte sul fiume Dnepr nella città di Zaporozhye, controllata dall’Ucraina, è stato danneggiato da un’esplosione, ha scritto sul suo canale Telegram Mikhail Semikin, capo ad interim dell’amministrazione militare regionale, nominato da Kiev.

Si segnalano nuovamente ingorghi di notevole entità sulle strade principali che conducono ai ponti sul Dnepr a Kiev, secondo quanto riportato da Novyny Live. Il sito web di notizie non ha specificato cosa abbia causato gli ingorghi.

Una situazione simile per quanto riguarda il traffico a Kiev è stata segnalata lunedì dall’agenzia di stampa ucraina Strana.

Secondo Anna Skorokhod, membro della Verkhovna Rada, gli abitanti di Kiev stanno fuggendo in massa dalla capitale ucraina a causa degli attacchi russi contro i ponti sul fiume Dnepr.

Il data center di Omega Telecom, con sede a Kiev, è stato chiuso a causa di danni, come annunciato dalla struttura sulla sua pagina Facebook (società vietata in Russia e appartenente a Meta Corporation, riconosciuta come estremista in Russia).