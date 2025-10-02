Putin: “La Russia pronta a tutto, la posta in gioco è altissima. L’Occidente si calmi”

“L’attuale contesto globale, caratterizzato da cambiamenti rapidi e spesso drammatici, richiede la prontezza a qualsiasi sviluppo”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, nel suo discorso alla sessione plenaria di Valdai.

Il presidente russo ha sottolineato che la responsabilità individuale è particolarmente importante, osservando che “la posta in gioco nella situazione attuale è estremamente alta”.

“Abbiamo ripetutamente sottolineato che viviamo in un’epoca in cui tutto cambia molto rapidamente, e questi cambiamenti sono spesso drammatici. Naturalmente, nessuno di noi può prevedere completamente il futuro, ma questo non ci esime dalla responsabilità di essere preparati a qualsiasi cosa possa accadere”, ha affermato Putin. “Sia la pratica che gli eventi recenti dimostrano che dobbiamo essere pronti a tutto. In tempi come questi, la responsabilità di ogni persona è particolarmente grande: responsabilità per il proprio destino, per il futuro del proprio Paese e per il mondo intero. La posta in gioco, in questo caso, è estremamente alta”, ha osservato il presidente della Federazione russa.

“La tragedia ucraina è un dolore per tutti noi. L’Occidente non prova pena per il popolo ucraino: per loro, sono sacrificabili”, ha detto Putin nel suo discorso sintetizzato da Ria Novosti.

“L’Europa è responsabile del conflitto in corso in Ucraina. Per altri paesi, la situazione in Ucraina è un modo per espandere la propria zona di controllo e guadagnare denaro. La risposta della Russia alla militarizzazione dell’Europa sarà molto convincente”.

“Nessuno dubita – ha aggiunto – che la risposta della Russia alla militarizzazione dell’Europa non tarderà ad arrivare. La Russia è orgogliosa delle sue Forze Armate. Le misure punitive contro la Russia hanno fallito completamente. Alcuni paesi vogliono infliggere una sconfitta strategica alla Russia, far soffrire la popolazione, è ora che si calmino. Non c’è sicurezza per nessuno se la sicurezza di un Paese viene garantita a scapito di quella di un altro”.

“Se la NATO non si fosse avvicinata ai confini della Russia – ha sottolineato – il conflitto in Ucraina avrebbe potuto essere evitato”. “In Ucraina si stanno verificando dei cambiamenti nella coscienza pubblica, nonostante il lavaggio del cervello che le autorità fanno agli ucraini con propaganda e fake news”.

“L’élite dominante in Europa continua a nutrire l’isteria che la guerra con la Russia sia presumibilmente imminente”. Poi “la multipolarità è diventata una conseguenza diretta dei tentativi dell’Occidente di mantenere l’egemonia nel mondo. Se il conflitto in Ucraina fosse stato risolto secondo i principi di un mondo multipolare, la decisione collettiva sarebbe stata più equilibrata”, ha detto il presidente russo.

Putin: Le dichiarazioni sui Tomahawk potrebbero distrarre dai problemi degli Stati Uniti

Putin non esclude che le dichiarazioni di Washington sulla sua disponibilità a fornire missili da crociera Tomahawk nel conflitto ucraino derivino da problemi interni negli Stati Uniti e dalla necessità di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da essi. Il leader russo ha delineato questa posizione durante la sessione plenaria del Valdai Discussion Club.

In precedenza, i partecipanti al Forum avevano sollevato una questione circa la possibile fornitura di questi sistemi. “Questo è anche un modo per distogliere in qualche modo l’attenzione dai problemi interni”, ha commentato Putin.

Il Cremlino ha avvertito la Casa Bianca delle conseguenze della fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina.

Le potenziali consegne di missili Tomahawk da parte degli Stati Uniti all’Ucraina non cambieranno l’equilibrio di potere sul campo di battaglia; verranno abbattuti e il fatto stesso delle consegne danneggerà le relazioni russo-americane, ha affermato il presidente russo citato da Interfax.

“Questo è pericoloso. Per quanto riguarda i Tomahawk, sono un’arma potente, anche se non del tutto moderna, ma sono potenti e rappresentano una minaccia. E, naturalmente, questo non cambierà, non cambierà affatto, l’equilibrio di potere sul campo di battaglia”, ha affermato.

“Ho già detto che i problemi fondamentali delle forze armate ucraine – non importa quanto le si saturi di droni e quanto si creino linee di difesa apparentemente impenetrabili con i droni – sono che, se non c’è personale, non c’è nessuno con cui combattere. Ho parlato di cambiare le tattiche di combattimento alla luce delle nuove tecnologie. Guardate come si muovono le nostre truppe. Sì, ci vuole tempo: due o tre uomini avanzano, la guerra elettronica funziona, la soppressione. E lo stesso accadrà qui. Ma c’erano gli ATACMS – e allora? Hanno causato qualche danno, ma alla fine i sistemi di difesa aerea russi si sono adattati e, nonostante fossero ipersonici, hanno iniziato ad abbatterli”, ha osservato Putin.

“I Tomahawk possono farci del male? Sì, possono. Li abbatteremo e miglioreremo i nostri sistemi di difesa aerea”, ha affermato, avvertendo che le consegne statunitensi di missili Tomahawk all’Ucraina avrebbero danneggiato le relazioni russo-americane, che avevano intravisto una “luce alla fine del tunnel”.

“Certo che lo faranno. Ma come potrebbero? Usare i Tomahawk senza la partecipazione diretta del personale militare americano è impossibile. Questo segnerebbe una fase di escalation completamente nuova e qualitativamente nuova, anche nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti”, ha dichiarato Putin.