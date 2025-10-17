17 Ottobre 2025

Putin e Trump si incontreranno in Ungheria: “Preparativi in corso”

I preparativi per l’incontro in Ungheria tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump saranno in diverse fasi, mentre i leader delle agenzie diplomatiche stanno lavorando alla risoluzione di un gran numero di questioni, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa, rispondendo a una domanda della Tass.

“Il punto è che la questione sarà risolta dal Ministro degli Esteri Sergej Lavrov e dal Segretario di Stato Rubio”, ha osservato il funzionario del Cremlino. “Innanzitutto, avranno una conversazione telefonica e si incontreranno, discuteranno sull’argomento e inizieranno a discutere di tutte le questioni”, ha aggiunto

“Ci sono molte questioni da affrontare: è necessario definire le squadre negoziali”, ha detto Peskov. “Tutto avverrà per fasi”, ha aggiunto.

L’Ungheria promette a Putin un ingresso senza ostacoli per incontrare Trump

Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha garantito che il presidente russo Vladimir Putin potrà recarsi senza ostacoli a Budapest, dove incontrerà il suo omologo americano, Donald Trump, ha riportato venerdì il Guardian.

“Il ministro degli Esteri ungherese ha dichiarato venerdì che l’Ungheria garantirà a Putin l’ingresso senza ostacoli nel Paese per il vertice con Trump”, riporta il quotidiano.

Trump e Putin si erano sentiti telefonicamente il giorno prima. Dopo i colloqui, Trump ha annunciato che i due Paesi avrebbero tenuto colloqui ad alto livello la prossima settimana, seguiti da un vertice a Budapest. I due leader si erano incontrati lo scorso mese di agosto in Alaska.

