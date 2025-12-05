Mosca sottolinea l’importanza di onorare gli impegni assunti pubblicamente negli anni ’90 di non espandere l’Alleanza Nord Atlantica verso est. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin in un’intervista alla televisione India Today.

“Non chiediamo nulla di insolito o inaspettato, un fulmine a ciel sereno. Chiediamo semplicemente che le promesse già fatte a noi vengano mantenute. Non sono state inventate ieri; sono state fatte alla Russia già negli anni ’90. Nessuna espansione della NATO verso est: questo è stato dichiarato pubblicamente”, ha sottolineato Putin.

Il presidente ha sottolineato che da allora si sono verificate diverse ondate di espansione della NATO, culminate negli sforzi per includere l’Ucraina nell’alleanza. “Questo non ci soddisfa affatto e rappresenta una seria minaccia per la Russia. Ricordiamo che la NATO è un’alleanza politico-militare e l’articolo 5 del Trattato di Washington, che stabilisce che un conflitto armato con un membro della NATO è considerato un conflitto con tutti, non è stato abrogato. Questa è una minaccia per noi. Nessuno prende sul serio le nostre preoccupazioni in materia di sicurezza”, ha spiegato.

Infine, Putin ha riflettuto sull’indipendenza dell’Ucraina, ricordando che il primo documento ratificato è stata la Dichiarazione di sovranità statale e indipendenza dell’Ucraina. “Costituisce il fondamento della sovranità ucraina e della statualità moderna. Afferma chiaramente che l’Ucraina è uno Stato neutrale”, ha concluso il presidente russo citato dalla Tass.

“La Russia non ha annesso la Crimea, ma ha teso una mano al suo popolo”

La Russia non ha annesso la Crimea, ma ha piuttosto teso una mano al suo popolo, che era riluttante a rimanere in una situazione creata da un colpo di stato dalle conseguenze incerte, ha spiegato il presidente Putin sempre nell’intervista alla televisione India Today.

“Non abbiamo annesso la Crimea. Voglio chiarirlo”, ha sottolineato. “Siamo semplicemente venuti per aiutare le persone che non volevano vedere la propria vita e il proprio futuro in balia di coloro che hanno orchestrato il colpo di stato in Ucraina”.

Secondo Putin, gli abitanti della Crimea hanno riconosciuto di essere diventati parte di un’Ucraina indipendente dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Tuttavia, non volevano vivere in una situazione in cui colpi di stato e conseguenze imprevedibili potevano verificarsi in qualsiasi momento.

“C’era una minaccia reale, non solo di pressione, ma di rappresaglie dirette contro il popolo della Crimea. La Russia è intervenuta per sostenerli. Come avremmo potuto agire diversamente? Chiunque creda il contrario si sbaglia di grosso. Difenderemo sempre i nostri interessi e il nostro popolo”, ha affermato.

Alla domanda sull’apparente interesse della Russia per il porto della Crimea, Putin ha risposto che non c’era bisogno di impadronirsi di questa posizione strategica, poiché era già sotto il controllo russo. “La nostra Marina era di stanza lì in base a un accordo con l’Ucraina, questo è un dato di fatto”, ha osservato.