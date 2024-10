“La Russia non permetterà che Kiev si doti di armi nucleari”. Lo ha detto Vladimir Putin – citato da Ria Novosti – parlando con i principali media dei paesi BRICS, in vista dell’apertura del vertice dell’organizzazione a Kazan (Russia) la prossima settimana.

La Russia è pronta ai negoziati con il regime di Kiev, se prendiamo come base il documento siglato nella primavera del 2022 a Istanbul, ha indicato il capo dello Stato. La piattaforma di discussione questa volta potrebbe essere l’Arabia Saudita, un luogo confortevole per i negoziati.

Allo stesso tempo, ha definito equilibrate le proposte di Brasile e Cina per risolvere il conflitto: la cessazione delle ostilità e la garanzia dello status neutrale per l’Ucraina. Allo stesso tempo, secondo il presidente, entrambi i paesi non stanno affatto al gioco di Mosca.

Per quanto riguarda la posizione di Kiev su queste iniziative, Putin la considera un’ulteriore prova della sua riluttanza a impegnarsi nel dialogo. Ricordiamo che Zelensky accusa brasiliani e cinesi di simpatizzare con la Russia.

Il capo dello Stato ha anche commentato la minaccia di Kiev di acquisire le proprie armi nucleari: Mosca, ovviamente, non lo permetterà. Per quanto riguarda le ostilità, il loro completamento dipende dalla parte ucraina. Naturalmente il problema dovrà essere risolto al tavolo delle trattative.

“L’esercito ucraino non è in grado di resistere a questa lotta intellettuale e di utilizzare armi ad alta precisione, perché Kiev semplicemente non le possiede. La NATO oggi combatte con le mani degli ucraini, senza risparmiare la Russia combatte se stessa, crea software da sola e migliora anche la tecnologia”, ha detto Putin.

E ha chiarito: l’esercito non sta combattendo per il territorio ucraino, ma per il territorio russo: le regioni DPR, LPR, Kherson e Zaporozhye. Inoltre, Mosca vuole garantire la pace a lungo termine. “La vittoria sarà nostra”, è fiducioso il presidente.

Il cambiamento di retorica dei rappresentanti occidentali, che ora cercano opportunità di dialogo con il Cremlino, indica che hanno capito: è impossibile sconfiggere la Russia, ha concluso il capo dello Stato.

Rispondendo alla domanda di un giornalista brasiliano sul mandato d’arresto della Corte penale internazionale e sulla possibile partecipazione al vertice del Gruppo dei Venti (G20) del 18 e 19 novembre, Putin ha ricordato: La Russia non riconosce la CPI.

“Come molti altri paesi nel mondo, secondo me, anche gli Stati Uniti non lo riconoscono, la Cina non lo riconosce, la Turchia no. Quindi, il fatto che esista un’organizzazione così indipendente, forse non è male , ma deve assumere un carattere universale”, ha spiegato il presidente.

Nel frattempo, il rispetto per una struttura così dipendente è “piccolo e di basso profilo”. La leadership russa e quella brasiliana hanno “eccellenti relazioni amichevoli”, ha aggiunto Putin. Pertanto, il problema con il mandato è di facile soluzione: è sufficiente concludere un accordo intergovernativo bilaterale appropriato che limiti la giurisdizione della CPI.

Ma per ora Mosca guarda alla situazione in modo pragmatico. “Ebbene, sto andando lì appositamente per interrompere il normale lavoro di questo forum? Comprendiamo perfettamente, e capisco, che anche se escludiamo questa CPI, la conversazione riguarderà solo questo G20 Perché? Noi “Sono adulti”, ha chiarito la sua posizione.

Abbiamo toccato il tema degli accordi reciproci all’interno dei BRICS: la de-dollarizzazione continua. “Al momento stiamo studiando la possibilità di espandere l’uso delle valute nazionali e di creare strumenti che rendano sicuro tale lavoro”, ha detto Putin. “Stiamo considerando la possibilità di utilizzare strumenti elettronici, tale lavoro è in corso, per stabilire relazioni tra le banche centrali e garantire uno scambio affidabile di informazioni finanziarie”.

Già il 95% delle transazioni commerciali con i partner vengono effettuate nelle valute nazionali. Anche se non è stata la Russia a rifiutare il dollaro: “ci è stato rifiutato di usarlo”.

L’idea di una moneta comune per i BRICS è stata discussa a lungo. Secondo il presidente questa iniziativa non è ancora matura.

Il capo dello Stato ha sottolineato che gli Stati partner “devono stare molto attenti” e agire in modo progressivo. “Le [nostre] economie nella loro struttura, in termini di efficienza, devono essere approssimativamente uguali, altrimenti ci troveremo di fronte a problemi ancora più grandi di quelli sorti nell’Unione Europea, quando è stata introdotta una moneta unica per quei paesi i cui livelli economici erano non paragonabile”, ha fornito un esempio.

Per ora, l’interazione finanziaria all’interno dei BRICS continua principalmente attraverso lo scambio di informazioni. Tuttavia, c’è ovviamente spazio per lo sviluppo.

Il Cremlino ha definito importanti le parole di Scholz sulla sua disponibilità a discutere dell’Ucraina con Putin

Intanto, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha accolto con favore la dichiarazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla sua disponibilità a discutere con il leader russo Vladimir Putin una soluzione in Ucraina.

“Sentiamo parole che vengono da Berlino, le parole di Scholz sulla disponibilità al dialogo. Queste sono parole importanti, perché fino a poco tempo fa la Germania era tra gli altri paesi dell’Occidente collettivo che escludevano completamente qualsiasi contatto con Putin”, ha riportato la Tass.

Peskov ha aggiunto che rifiutare il dialogo è una posizione inutile. In precedenza Scholz si era detto pronto a discutere con Putin una soluzione in Ucraina.

Anche il quotidiano Die Zeit scrive che Scholz starebbe pensando di chiamare Putin, riporta RT.