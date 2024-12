L’economia russa sta crescendo mentre il paese si sta sviluppando nonostante le sanzioni senza precedenti e la pressione delle élite al potere di alcuni paesi. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin al 22° congresso del partito Russia Unita, citato dalla Tass.

“La Russia si sta sviluppando, l’economia sta crescendo e questo avviene in un contesto di sanzioni letteralmente senza precedenti nella storia mondiale, sullo sfondo di una forte ingerenza e pressione da parte delle élite al governo di alcuni paesi”, ha osservato il leader russo.

Putin ha aggiunto che saranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati dalla Russia nel prossimo futuro e nelle prospettive a lungo termine. “Tutti i compiti che ci siamo prefissati per il prossimo futuro e per il lungo termine saranno sicuramente risolti”, ha affermato il capo dello Stato russo.

Putin elogia la partecipazione dei legislatori all’operazione militare speciale: “Mossa coraggiosa”

Il presidente Putin ha poi affermato che la partecipazione dei legislatori russi all’operazione militare speciale in Ucraina è una mossa coraggiosa che merita rispetto.

“Ribadisco che molti delegati della Duma di Stato di Russia Unita, leader regionali e municipali a vari livelli, sono andati in prima linea da soli per combattere per la nostra Madrepatria. Questa è una mossa coraggiosa e degna di ogni rispetto. Grazie a tutti”, ha detto al congresso del partito Russia Unita.

Putin ha anche affermato che i veterani dell’operazione militare speciale russa che sono tornati feriti devono ricevere un’attenzione speciale e pieno sostegno.

“È necessario prestare particolare attenzione a coloro che sono tornati a casa dopo gravi ferite”, ha affermato, sottolineando che le loro qualità di leadership devono essere pienamente sfruttate per affrontare i compiti nazionali.

“Tutti i partiti parlamentari del Paese, voglio sottolinearlo, hanno consolidato il loro sostegno su tutte le questioni volte a proteggere la popolazione del Donbass e della Novorossiya”, ha detto Putin intervenendo alla sessione del partito politico al governo Russia Unita.

I rappresentanti permanenti dell’UE hanno concordato il quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa

I rappresentanti permanenti dei paesi dell’UE hanno raggiunto un accordo su un nuovo pacchetto di sanzioni anti-russe, ha riferito mercoledì la presidenza ungherese citata da Interfax.

“I rappresentanti permanenti hanno appena concordato il quindicesimo pacchetto di sanzioni”, ha affermato la presidenza in un messaggio sul social network.

Il messaggio rileva che, in particolare, verranno introdotte restrizioni contro nuove persone fisiche e giuridiche, anche provenienti da paesi terzi, che “contribuiscono indirettamente al rafforzamento della Russia nella sfera militare e tecnologica eludendo le sanzioni”. Inoltre, secondo la presidenza ungherese, il pacchetto di sanzioni sarà rivolto alle navi provenienti da paesi terzi.

I media europei ricordano che queste misure devono ancora essere approvate dal Consiglio Ue.

Secondo fonti Bloomberg, le restrizioni riguarderanno più di 50 persone fisiche e circa 30 persone giuridiche. Secondo gli interlocutori dell’agenzia, ricadranno sotto le nuove sanzioni anche 45 petroliere russe e diverse società legate al trasporto di carburante.

Secondo questi dati, il nuovo pacchetto di sanzioni prevede la proroga del permesso della Slovacchia di esportare prodotti petroliferi russi nella Repubblica Ceca fino all’inizio di giugno 2025. Secondo l’agenzia, l’UE propone anche di sanzionare diverse aziende cinesi e funzionari nordcoreani.

A novembre, Bloomberg, citando fonti, ha scritto che il nuovo pacchetto di sanzioni potrebbe includere ulteriori restrizioni commerciali, nonché maggiori dazi sui prodotti agricoli russi. Il messaggio della presidenza ungherese non menziona tali misure.