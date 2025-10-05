Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato in un’intervista al giornalista di Rossiya-1 Pavel Zarubin che la fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina distruggerà le tendenze positive nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti. Lo riferisce Ria Novosti.

“C’erano domande relative, ad esempio, alla discussione di questioni relative alle consegne di nuovi sistemi d’arma, compresi sistemi a lungo raggio e ad alta precisione come i Tomahawk e così via. Ho già detto che questo porterà alla distruzione delle nostre relazioni, o almeno delle tendenze positive emergenti in queste relazioni”, ha osservato Putin.

La scorsa settimana, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha dichiarato che l’amministrazione della Casa Bianca sta discutendo il possibile trasferimento dei missili da crociera Tomahawk all’Ucraina , ma la decisione finale spetta a Donald Trump. Nel frattempo, l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Keith Kellogg, ha chiarito che non è stata ancora presa alcuna decisione in merito.

Secondo il Telegraph, Volodymyr Zelensky avrebbe richiesto tali armi durante un incontro con il presidente degli Stati Uniti a metà settembre. Axios ha riferito che questo è stato l’unico punto della richiesta di Kiev che Trump ha respinto, pur esprimendo sostegno per altri.

Secondo il WSJ, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di essere aperto alla revoca delle restrizioni sull’uso di armi americane a lungo raggio per attacchi in profondità nella Russia , ma non ha preso impegni diretti per la revisione delle attuali restrizioni.

In una riunione del Valdai International Discussion Club, Putin ha dichiarato che l’uso dei missili Tomahawk da parte delle Forze Armate ucraine è impossibile senza la partecipazione delle truppe americane. In ogni caso, la Russia è pronta a rispondere ad azioni aggressive: i sistemi di difesa aerea nazionali si sono adattati agli ATACMS e si adatteranno anche a questo tipo di arma.