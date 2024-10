Raid israeliano contro scuola in un campo profughi a Gaza, 17 morti e feriti

Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi, tra cui un neonato di 11 mesi, e 32 sono rimasti feriti in un attacco israeliano a una scuola trasformata in rifugio nel campo di Nuseirat a Gaza. Lo riferisce l’emittente araba Al Jazeera.

Secondo l’ospedale Al Awda, citato dai media, tra le vittime ci sono anche bambini. La scuola Al-Shuhada stava dando rifugio a palestinesi sfollati, già stremati dalla difficilissima oppressione dello stato ebraico che non fa passare per i civili né cibo né acqua, men che meno farmaci.

Abu Mazen, “Israele vuole svuotare Gaza dei palestinesi”

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen (Mahmud Abbas), ha accusato Israele di volere “svuotare” la Striscia di Gaza della popolazione palestinese. Abu Mazen parlava a Kazan al vertice dei Brics allargato, con la partecipazione di una quarantina di Paesi e del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

La Giordania condanna l’attacco mortale israeliano alla scuola che ospita le famiglie sfollate a Nuseirat

Il Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati della Giordania ha condannato il recente attacco aereo mortale di Israele su una scuola nel campo profughi di Nuseirat, che ospita sfollati nella Striscia di Gaza centrale. L’attacco ha causato numerose vittime tra civili palestinesi innocenti.

In una dichiarazione rilasciata giovedì, il ministero ha descritto l’attacco come un crimine atroce che si aggiunge alla lista dei crimini di guerra commessi da Israele contro il popolo palestinese. Ha caratterizzato l’incidente come una palese violazione del diritto internazionale e dei principi umanitari, sottolineando il sistematico attacco ai civili e ai rifugi per gli sfollati.

Il portavoce, l’ambasciatore Sufyan Qudah, ha ribadito il fermo rifiuto e la condanna della Giordania delle continue violazioni israeliane contro i civili, sottolineando che queste azioni rappresentano una grave violazione del diritto internazionale, del diritto internazionale umanitario e delle Convenzioni di Ginevra del 1949, concepite per proteggere i civili in tempo di guerra.

Ha osservato che Israele mostra scarsa considerazione per gli appelli della comunità internazionale a porre fine alle ostilità, che hanno portato a un disastro umanitario senza precedenti.