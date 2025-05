Ripreso oggi il Conclave, stamane la seconda fumata nera. Re: “Spero bianca in serata”

Le votazioni per scegliere il nuovo Papa sono riprese oggi: secondo e terzo scrutinio del conclave a vuoto. A decretarlo è la fumata nera, arrivata alle 11.51 di giovedì 8 maggio.

I cardinali sono tornati poi nella Sistina nel pomeriggio per la terza sessione di scrutini. Quì nel pomeriggio si procederà alla quarta e quinta votazione, in attesa della nuova fumata. In caso di esito positivo al quarto voto la fumata sarà intorno alle 17. Altrimenti ci sarà comunque una fumata (bianca o nera) intorno alle 19.

Il cardinale Re: ‘Auspico la fumata bianca per questa sera’

“Auspico che questa sera tornando a Roma trovi già la fumata bianca. Sono particolarmente lieto di essere qui all’inizio del Conclave perché lo Spirito Santo abbia a soffiare forte e sia così eletto il Papa di cui ha bisogno la Chiesa di oggi e il mondo di oggi”. Lo dice il cardinale decano Giovanni Battista Re a Pompei sottolineando che il nuovo Papa “prima di tutto dovrà cercare di rafforzare la fede in Dio in questo nostro mondo caratterizzato dal progresso tecnologico ma sotto l’aspetto spirituale abbiamo notato un po’ un ‘dimenticare Dio’.” Quindi “c’è un bisogno di un risveglio”.

La diretta