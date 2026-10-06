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Rubio: “L’adesione dell’Ucraina alla NATO non è attualmente in discussione”

Redazione

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Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha ricordato che l’adesione dell’Ucraina alla NATO non è attualmente in discussione. Lo riferisce l’agenzia Interfax.

“Al momento, la questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO non è sul tavolo”, ha dichiarato ai giornalisti durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri islandese Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir a Reykjavik.

Rubio ha sottolineato che Washington è attualmente concentrata sulla fine delle ostilità tra Russia e Ucraina. Ha evidenziato la volontà degli Stati Uniti di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione del conflitto.

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