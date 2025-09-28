Sono aperte le urne in Moldavia, dove i cittadini voteranno per le elezioni parlamentari che potrebbero determinare se il Paese si allontanerà dalla sua posizione filo-ucraina e dai suoi piani di adesione all’Unione Europea, per avvicinarsi alla Russia.

In vista del voto di domenica, il primo ministro moldavo Dorin Recean ha messo in guardia contro l’ingerenza russa, affermando che Mosca sta spendendo “centinaia di milioni” di euro nell’ambito di una presunta “guerra ibrida” per cercare di prendere il potere, che ha descritto come “la battaglia finale per il futuro del nostro Paese”. La presidente Maia Sandu, filo Ue, teme possa perdere il potere per via delle criticità economiche nel paese, con la popolazione che in questi mesi è scesa diverse volte in piazza per protestare contro il coinvolgimento della Moldavia nel conflitto russo-ucraino e l’idea bellicista dell’Ue di guerreggiare con la Russia.

La Russia ha smentito le affermazioni della Moldavia secondo cui starebbe conducendo una campagna di disinformazione e cercando di comprare voti e fomentare disordini. Al voto anche la Transnistria, regione moldava a maggioranza russa. Mosca, citata dai media russi, lamenta che alla popolazione filorussa non sarebbero state consegnate le schede. La Russia sospetta brogli elettorali e il replay di una situazione come in Romania, dove le elezioni vennero annullate perché al primo turno aveva vinto un candidato sgradito a Bruxelles, Calin Georgescu.

“Il regime di Chisinau potrebbe annullare i risultati delle elezioni se il partito filoeuropeo al potere perdesse le elezioni parlamentari in Moldavia”, ha dichiarato a RIA Novosti Andrei Safonov, deputato del Consiglio Supremo della Repubblica Moldava di Pridnestrovia (PMR).

“Si sta delineando uno schema: se non riusciranno a riempire un numero enorme di schede nei seggi elettorali occidentali, il regime potrebbe decidere di annullare i risultati del voto popolare. In questa vicenda, i sandunisti (sostenitori della presidente moldava Maia Sandu , ndr) saranno assistiti dagli euroglobalisti ( Bruxelles, Parigi, Londra e Bucarest)”, ha affermato Safonov.

A suo avviso, “la dittatura personale di Sandu potrebbe finalmente prendere forma, appoggiandosi al Consiglio Supremo di Sicurezza, la cui costituzione è dubbia, mentre il parlamento e il governo sarebbero relegati in secondo piano. Perché – afferma – Sandu dipende completamente dal suo potere, è completamente sotto il controllo degli euro-globalisti, che la spingono a reprimere l’opposizione interna e a confrontarsi con la Russia e la Transnistria”, ha chiarito il parlamentare. Allo stesso tempo, ritiene che non si possa escludere la possibilità di una “vittoria del regime”.

Domenica i seggi elettorali si sono aperti alle 7:00 (04:00 GMT). I seggi chiuderanno alle 21:00 (18:00 GMT); i risultati sono attesi nel corso della giornata.

La votazione eleggerà 101 membri, dopodiché il presidente nominerà un primo ministro, generalmente appartenente al partito o al blocco di maggioranza, che potrà poi provare a formare un nuovo governo.

In vista delle elezioni, la maggior parte dei sondaggi dava in testa il Partito d’azione e solidarietà (PAS) di Recean, filo-UE, alla guida del Paese dal 2021.

Ma i sondaggi non tengono conto della grande diaspora moldava e circa un terzo degli elettori rimane indeciso.

Il Blocco elettorale patriottico filorusso, un gruppo di partiti politici, ha sfruttato il malcontento degli elettori per la crisi economica, la lentezza delle riforme e i problemi aggravati da quella che i funzionari definiscono una diffusa disinformazione.

Tra i partiti del blocco filo-russo ci sono il populista Nostro Partito, che vuole quella che definisce una “politica estera equilibrata” tra Est e Ovest, e il Blocco Alternativa, che si dichiara filo-europeo, ma i critici sostengono che cerca legami più stretti con Mosca.

Dal punto di vista geografico, la Moldavia è situata tra l’Ucraina e la Romania, membro dell’UE.

Negli ultimi anni il Paese si è mosso verso ovest, ottenendo lo status di paese candidato all’adesione all’UE nel 2022, subito dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Iulian Cazacu, un operaio di 26 anni di una fabbrica di Balti, ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters che probabilmente non voterà, deluso dall’esito delle due precedenti votazioni.

“Ci sono stati vari leader, ma non un singolo cambiamento normale e adeguato che mi permettesse di dire: ‘Guardate, la vita nel Paese è diventata migliore'”, ha detto Cazacu.