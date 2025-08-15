15 Agosto 2025

Storico incontro tra Trump e Putin. Da loro dipendono le sorti del mondo

DINO GRANATA

I presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Donald Trump, hanno avviato i colloqui presso la base militare congiunta Elmendorf-Richardson di Anchorage, in Alaska.

All’incontro partecipano il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, nonché il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato presidenziale Steve Witkoff.

Storica stretta di mano tra Trump e Putin

Sul tavolo dei colloqui tra i due leader mondiali diversi dossier di politica estera, in particolare sulla guerra russo-ucraina nonché sulla grave situazione in Medio oriente con un focus su Gaza dove Israele continua a mietere vittime civili palestinesi.

In aggiornamento

 

