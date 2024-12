Telefonata tra Putin e Orban sulla situazione in Ucraina e Medio Oriente

Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro ungherese Viktor Orban hanno discusso della situazione di tensione in Ucraina e Medio Oriente alla luce dei recenti eventi in Siria e Medio Oriente durante una conversazione telefonica. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Cremlino.

“Le parti hanno discusso della situazione di tensione in Medio Oriente in relazione ai recenti eventi in Siria”, si legge nella dichiarazione citata dalla Tass. Ma anche dell’Ucraina. Putin ha sottolineato “la linea distruttiva del regime di Kiev”, che esclude la possibilità di una soluzione pacifica.

Orban telefona a Putin dopo un colloquio con Trump: “Abbiamo proposto la tregua di Natale, no di Zelensky”

“Alla fine della presidenza ungherese dell’Ue abbiamo compiuto nuovi sforzi per la pace. Abbiamo proposto un cessate il fuoco a Natale e uno scambio di prigionieri su larga scala. E’ triste che il presidente Zelensky abbia chiaramente respinto ed escluso questa possibilità oggi. Abbiamo fatto quello che potevamo!”, scrive Viktor Orban su X replicando alle parole di Zelensky che ha attaccato il premier ungherese dopo la sua telefonata con Vladimir Putin.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2024