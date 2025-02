Ucraina, media: “Telefonata tra Trump e Putin sul conflitto”. Il Cremlino non smentisce

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato di non poter né confermare né smentire le pubblicazioni sui contatti tra il leader russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’Ucraina. Lo riporta la Tass.

Venerdì il New York Post in un’intervista esclusiva a bordo dell’Air Force One, aveva scritto che Trump aveva riferito di aver discusso telefonicamente con Putin per una soluzione al conflitto in Ucraina.

Rispondendo alla domanda della Tass se Putin e Trump abbiano avuto una conversazione telefonica dopo l’insediamento del leader americano, il portavoce del Cremlino ha risposto:

“Cosa si può dire di questa notizia: mentre l’amministrazione a Washington svolge il suo lavoro, sorgono molte comunicazioni diverse. Queste comunicazioni vengono condotte attraverso canali diversi. E naturalmente, in mezzo alla molteplicità di queste comunicazioni, io personalmente potrei non sapere qualcosa, essere ignaro di qualcosa. Pertanto, in questo caso, non posso né confermare né negare”.

Trump ha espresso il suo desiderio e la sua disponibilità a parlare con Putin molte volte nelle ultime settimane. Tuttavia, non sono stati fatti resoconti ufficiali di contatti. L’ultima conversazione di Putin con Trump, le cui informazioni sono disponibili sul sito web del Cremlino, è datata 23 luglio 2020.

Il presidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato, Leonid Slutsky, ha affermato che i lavori di preparazione di tali contatti “sono in una fase avanzata”.

Peskov ha poi spiegato che Russia e Stati Uniti non hanno ancora iniziato a discutere di un possibile incontro tra i leader russo e americano.

Il 7 febbraio il portavoce del Cremlino ha affermato che il Cremlino avrebbe informato sui progressi dell’organizzazione dei contatti non appena fossero disponibili informazioni sostanziali.