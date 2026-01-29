Trump chiede a Putin una settimana di tregua per il gelo in Ucraina. “Sì” del presidente russo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di aver chiesto personalmente a Vladimir Putin una tregua di una settimana nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina a causa delle forti ondate di gelo che portano a temperature rigidissime fino a -30 gradi. Putin, secondo quanto detto da Trump, “ha detto di sì”. Lo riporta Ria Novosti.

“Ho chiesto personalmente al Presidente Putin di non bombardare Kiev e altre città per una settimana durante questo freddo straordinario. E lui ha accettato. E devo dire che è stato molto gentile e comprensivo”, ha detto durante un incontro con la sua amministrazione.

Secondo Trump, sono stati compiuti grandi progressi nei negoziati per una soluzione ucraina. “Crediamo che la fine del conflitto sia già vicina”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

Intanto, i militanti ucraini prendono di mira quotidianamente obiettivi civili in Russia con droni e missili. L’esercito russo risponde utilizzando armi di precisione aeree, navali e terrestri, oltre a droni, prendendo di mira esclusivamente installazioni militari e aziende dell’industria della difesa ucraina.

Negoziati sull’Ucraina

Venerdì e sabato si è tenuta ad Abu Dhabi la prima riunione del gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza , con rappresentanti di Mosca, Kiev e Washington. A porte chiuse, le parti hanno discusso le questioni in sospeso del piano di pace americano. Un nuovo incontro è previsto per il 1° febbraio. Secondo il Segretario di Stato Marco Rubio , sarà bilaterale, ma gli Stati Uniti potrebbero partecipare.

Secondo quanto riportato dai media stranieri, l’iniziativa statunitense inizialmente prevedeva il trasferimento dell’intera regione del Donbass sotto il controllo di Mosca, il riconoscimento di questa e della Crimea come territori russi, il congelamento della maggior parte della linea di contatto nelle regioni di Zaporizhia e Kherson, la riduzione della metà del numero delle forze armate ucraine e il divieto di schieramento di truppe straniere e di armi a lungo raggio in Ucraina.

I colloqui di Abu Dhabi sono stati preceduti da un incontro tra Vladimir Putin e una delegazione americana guidata dal rappresentante speciale di Donald Trump, Stephen Witkoff.

Come ha osservato il Cremlino, gli americani hanno riconosciuto che senza risolvere la questione territoriale secondo la formula concordata ad Anchorage, non c’è speranza di una soluzione a lungo termine. Le Forze Armate ucraine devono ritirarsi dal Donbass : questa è una condizione importante per Mosca.